專訪仁王2製作人早仕矢洋介：多謝大家都咁鍾意今集隻妖怪貓

相信動作遊戲迷們都對即將推出的《仁王2》相當關注，早期遊戲製作人早仕矢洋介來港宣傳並接受宅民黨專訪，以下為訪問內容。

- 為何會起用波瑠作為女主角的配音呢？會否和她早幾年在古裝晨間劇《阿淺》的演出有關呢？

知道得真詳細呢。確實是有點關係的，因為《仁王》是以戰國時代作背景的遊戲，自然在找角色和演員時需要能帶出古裝氣質的人選。不單是波瑠，飾演藤吉郎（豐臣秀吉）的竹中直人也是有豐富的古裝劇集經驗。而且今次除了配音外，其實還請她幫派做了face capture，大家可多留意欣賞波瑠小姐的演出。

- 為何會想到加入妖怪技能這個系統呢？

在開發續集時我們想為遊戲加入新元素，固然新武器是其中之一，但是玩家同時間也只能用兩把武器，並非所有玩家都會使用新武器去戰鬥，於是我們就想有沒有一個可以讓所有玩家都能遊玩的新系統，最後就想到了妖怪技能。

另外也因為《仁王2》是前傳，故事時間設定在第一集的數十年前，當時日本的妖怪應該比《仁王》時更多，妖怪技能也相當切合遊戲背景。

- 試玩版中有一隻可以成為伙伴的貓十分可愛，能否詳細介紹一下這隻貓的用途呢？為何會設計這隻貓呢？

這隻貓也是一種妖怪，玩家在關卡中和牠互動後便會跟著玩家幫忙戰鬥。雖然妖怪貓也有體力值會戰死，相對地玩家也可以同時帶著多隻貓一同戰鬥。因此如果玩家能找到散佈在關卡中不同地方的貓，又能兼顧牠們的血量，帶著幾隻貓便對戰鬥會有不少幫助。（筆者按：有少許像Metal Slug中救了人質老伯就會幫你戰鬥吧）

至於設計這隻貓的原因，主要在《仁王》這個充滿戰鬥和血腥的世界觀中，造型可愛的木靈相當受歡迎，因此我們在今集想要再造一個類似的可愛吉祥物，然後就有了這隻貓。看大家反應這麼好，看來這隻貓的設計是頗成功了（笑）

- 在《仁王2》正在開發的期間，陸續有DMC5、隻狼等高質動作遊戲推出，對開發團隊有沒有什麼影響呢？

說影響當然是有的，因為我們是開發動作遊戲的團隊，自然也很喜歡玩這類遊戲。而在玩那些遊戲的過程中就令我們不禁反思《仁王》的獨特之處在哪裡，最後我們認為《仁王》的一大特色是攻略方式多元化，可以不同的武器和組合來挑戰，這也是我們在《仁王2》裡想要突出的地方。

- 連線模式在今集有沒有什麼改動呢？

在上一集時有收到一些反映是有些關卡如果連線打的話會變得太過簡單，因此我們今次對連線模式下了不少苦功來做調整。在《仁王2》中，如果玩家連線遊玩，敵人除了體力和攻擊力會相應增加外，AI、行動和攻擊模式也會有所變化；但如講得太詳細就會令玩家實際遊玩時失去驚喜了，這方面就請大家到時親身體驗吧。

而今集可以三人同時連線，另外亦改為只要由關卡最開始參與連線，房主及所有參加者都可以完成劇情（上一集只有房主可以推進劇情），和朋友一起玩時不用再「我幫你打完你再幫我打」了。

- 上一集中有部份技能雖然很華麗，但是實際上卻很難使用，今集會不會針對這方面有什麼調整呢？

那當然是會有的，在《仁王》時也常有玩家反映某些流派太強或太弱。這些調整我們一直在做，這也是我們盡早公開試玩版的主要原因，就是希望收集玩家回饋；就像之前第一次公開試玩版時，不少玩家都反映說新武器鐮刀好像有點太強了，因此我們也做了一些調整。就如剛才所說《仁王》的一大特色是自由度高和攻略方法多，我們會盡力確保各種武器和技能都有發揮的空間。

- 這個問題可能有點失禮，是說《仁王》剛推出獲全球一致好評，然而後來推出的DLC卻是褒貶不一，這件有沒有對《仁王2》的開發帶來什麼啟發呢？

DLC的問題其中一個原因是《仁王》在動作以外還不少RPG要素，而那個時候我們團隊開發RPG內容的經驗尚淺；另外團隊沒預想到的是，部份家在本篇中「練功打寶」已將角色實力提升到相當高，同時亦有不少沒刻意練等的玩家，使得玩家角色角色能力的分佈非常闊，因此令我們在製作DLC的要將難度大為苦惱。汲取了《仁王》的經驗，今次《仁王2》開發過程中我們十分注意角色的成長曲線，以求玩家們在由本篇去到《仁王2》的DLC都能有流暢順滑的體驗。