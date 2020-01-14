SAO Lycoris 刀劍神域彼岸遊境新情報　亞絲娜及愛麗絲和你瞓

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

PS4/XB1/PC《SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris》刀劍神域彼岸遊境來到了Alicization世界的新一章。遊戲即將於5月推出，於近日的新春生放送中就公開更多情報：

SAO早前舉行新春Special直播生放送，一舉公開多個SAO作品包括家用機Alicization Lycoris、手機Memory Defrag、Integral Factor、Alicization RisingSteel，以及模型與精品等的情報。當中機迷較關注的家用機新作Alicization Lycoris方面，就公開了此作是收錄Alicization世界的前篇即動畫頭24話，然後在最高女祭司的位置與動畫版分歧，前往有大量原創角色的「Alicization Lycoris」線，也解決了桐人變成＿＿的問題。

遊戲到後半將與動畫版分歧（直播截圖）

此外也公布今集仍然會有陪睡（添い寝）元素。製作人二見鷹介曾經在Twitter說過今集不會有陪睡了，但在直播中就表示那是說謊（笑）。陪睡功能在SAO遊戲差不多是恆例的東西了，當與角色好感度夠高就會出現。直播中還展示了亞絲娜及愛麗絲的陪睡Gameplay。唔，看來有UGO陪睡的機會也很大呢。

+2

SAO 新春 SPECIAL 直播生放送（Lycoris 約22:30開始）：

遊戲宣傳片：

Sony 連續兩年缺席 E3！預計 Sony 將獨立舉行 PS5 發布會
《哈利波特》霍格華茲Minecraft完美重現！多場景超仔細巫師世界
新春限時激減！PS4 Pro減$700、PSVR減$1000！手掣、Game都再減
PS4 FF7 remake 1ST 特別版 克勞德 + 電單車 figure實物有相睇
Nintendo Switch Online免費玩《火焰之紋章無雙》：一周爆機挑戰
Dragon Ball Z Kakarot 廣告喚起36年回憶　龍珠十大經典重溫
Switch改裝手掣打機更好手感？改機神人改造GameCube Joy-Cons
右勾拳柴犬vs魔法松鼠！Fight of Animals玩後感：輕鬆愉快易上手
日本香川縣倡　未成年者平日只限打機上網1小時　防青年沉迷打機
【Pokemon劍/盾】系列首出DLC！即睇眾多新精靈　即日可取小呆獸
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。