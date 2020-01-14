SAO Lycoris 刀劍神域彼岸遊境新情報　亞絲娜及愛麗絲和你瞓

PS4/XB1/PC《SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris》刀劍神域彼岸遊境來到了Alicization世界的新一章。遊戲即將於5月推出，於近日的新春生放送中就公開更多情報：

SAO早前舉行新春Special直播生放送，一舉公開多個SAO作品包括家用機Alicization Lycoris、手機Memory Defrag、Integral Factor、Alicization RisingSteel，以及模型與精品等的情報。當中機迷較關注的家用機新作Alicization Lycoris方面，就公開了此作是收錄Alicization世界的前篇即動畫頭24話，然後在最高女祭司的位置與動畫版分歧，前往有大量原創角色的「Alicization Lycoris」線，也解決了桐人變成＿＿的問題。

遊戲到後半將與動畫版分歧（直播截圖）

此外也公布今集仍然會有陪睡（添い寝）元素。製作人二見鷹介曾經在Twitter說過今集不會有陪睡了，但在直播中就表示那是說謊（笑）。陪睡功能在SAO遊戲差不多是恆例的東西了，當與角色好感度夠高就會出現。直播中還展示了亞絲娜及愛麗絲的陪睡Gameplay。唔，看來有UGO陪睡的機會也很大呢。

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SAO 新春 SPECIAL 直播生放送（Lycoris 約22:30開始）：

遊戲宣傳片：