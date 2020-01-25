過年放假最啱打機！介紹5隻長假輕鬆通關遊戲　盡情爆機唔會爛尾

新年假期終於可以徹底放鬆一下了，宅在家裏痛快地玩玩遊戲放空自己，相信是很多人理想中的假期娛樂。馬上又值各大遊戲平台打折促銷，這裏我們為大家推薦幾款能夠在假期裏就能通關的遊戲，不用擔心爛尾。

1. 瘟疫傳說：無罪（A Plague Tale: Innocence）

+ 7 + 6 + 5

這是一款今年的黑馬遊戲，中型體量，講述了一對中世紀的姐弟的冒險故事。故事頗有深度，同時玩法也很不錯，關鍵是遊戲的流程在10小時左右，任何人都能夠輕鬆通關。

《瘟疫傳說：無罪》定位為動作冒險遊戲，畫面精緻，故事扣人心絃，而且還很便宜，遇上Steam打折只要約100元，強烈推薦。

需要提醒的是，這款遊戲裏會有大量的鼠群出沒，有密集恐懼症的慎入。

2. 控制（Control）

+ 7 + 6 + 5

《控制》是一款動作冒險射擊遊戲，遊戲最大的特點在於濃郁的新怪談故事，如果你了解SCP基金會，或者是讀過《遺落南境》，一定會被它深深吸引。

《控制》發生在一個名為聯邦控制局的大樓內，裏面充滿了神秘的事物和故事，玩家將通過射擊和超能力組合的方式開展戰鬥。遊戲還使用了銀河惡魔城式的地圖設計，充滿探索的要素。

《控制》的通關流程也在20小時左右，足夠你假期通關了。

3. 惡魔獵人5（Devil May Cry 5）

+ 2

動作天尊Capcom帶來的《惡魔獵人5》是當前世代最強的動作遊戲，沒有之一，而且能夠同時滿足新手和老手的需求。

《惡魔獵人5》擁有考究的動作系統以及出色而華麗的演出效果，繼續講述但丁、維吉爾以及尼祿之間的故事。遊戲還提供了自動連招模式，就算是個動作遊戲苦手，也能打出華麗連招。

《惡魔獵人5》的流程長度在15小時左右，提供多檔難度選擇，總有一個能讓你輕鬆過關。

4. 星球大戰絕地：組織殞落（STAR WARS Jedi: Fallen Order）

+ 12 + 11 + 10

《星球大戰絕地：組織殞落》是在11月發售的一款新鮮出爐的重磅鉅作，融合了多種遊戲的成熟玩法，《隻狼》的拼刀系統、《盜墓者羅拉》的解謎玩法、銀河惡魔城式的地圖設計等等都能感受到。

在《星球大戰絕地：組織殞落》中，玩家將扮演一名絕地學徒，在冒險的過程中逐步成長，用光劍戰鬥，使用原力擊敵，感受壯麗的星戰場面，想想都帶感。

《星球大戰絕地：組織殞落》的遊戲流程也大約是20小時，而且是充實的20小時，遊戲提供了多種難度，既可以輕鬆過關，也可以充滿挑戰。

5. 王國之心3（Kingdom Hearts III）

+ 16 + 15 + 14

《王國之心3》太適合在新年假期玩了，因為它充滿了童話般的美妙場景和愉快的氛圍，遊戲由SE和迪士尼聯合打造，喜慶的氣氛非常能夠打動人。

在《王國之心3》裏，玩家可以遊歷迪士尼經典的故事場景，包括《反斗奇兵》《超能特工隊》《加勒比海盜》《大力士》《魔髮奇緣》《冰雪奇緣》等，與那些經典的動畫角色一起冒險。

《王國之心3》有着爽快的戰鬥系統和視覺效果，你甚至能重現一些經典場面，比如《Let it go》的史詩級還原等等。遊戲時長大約在20小時左右，非常適合和孩子一起遊玩。

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+ 11 + 10 + 9

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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