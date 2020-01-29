【MHW ICEBORNE月辰祭攻略】武器宇宙火箭鎚 全熟肉大鎚入手方法

【MHW ICEBORNE 攻略】踏入2020年Monster Hunter World仍然一直推出新內容，最近就有月辰祭大感謝之宴，過年放假可以有東西刷了。以下整理「友好之證」和「用餐地區票（肉）」相關的任務和裝備。

今次活動有很多票可以刷，除了大感謝票SP外祭典票還有「友好之證」和「用餐地區票（肉）」，前者完成任務「調查（雷狼龍，溟波龍）」後獲得，就和任務名一樣是打雷狼龍和溟波龍。後者則由活動任務「飢餓不等人」獲得，目標是討伐斬龍和兇爪龍。

「調查（雷狼龍，溟波龍）」很難快刷，就算你能很快擊殺雷狼龍，也需要等待溟波龍出生，一場怎麼都要18~20分鐘，但相對地一場通常也會掉多過一張友好之證。最好當然是找3個朋友一起刷，沒有的話就打救難訊號吧，撰文時打的人仍然頗多。打完雷狼龍後可以先上山頂15區等溟波龍上來，可以打到牠不轉區直接打死。

得到友好之證便可用來製作新的活動大錘「宇宙征服！超級８！」，性能不過不失，物攻很低但是有640水屬和40防，配合銀火龍套還是可以打出一定的傷害，但重點始終是造型十分可愛啦，儲力的時候會點燃鎚上的火箭推進器，釘刺也會伸展出來，十分有趣（但火箭鎚打出來是水屬這點倒是有點奇怪）

另外友好之證也可以用來強化以前上位的合作活動武器如Witcher的銀劍和FF14合作的穿心槍等，以及製作新追加的Master級貓貓裝備。能夠強化的武器共有狩魔獵人銀劍、吉微艾兒、但丁的魔劍、穿心槍蓋博爾格‧真和龍魂蟲。強化武器只需要1張友好之證，如果只想造武器有話5張票就夠了，如果強化全武器之外還要做完所有貓貓裝就共需要19張友好之證。

舊合作活動武器強化性能算不俗，長白斬、高龍屬的狩魔獵人銀劍++（片手劍）以及龍魂蟲都很強力。

貓貓裝，睡眠和麻痺武的性能比其他Master級稍低，但如果是外貌協會也可以使用：

+ 6 + 5 + 4

至於「飢餓不等人」打斬龍和兇爪是沒什麼難度，沒什麼要特別注意。獲得的「用餐地區票（肉）」唯一用途是用來製作全熟肉大錘，製作+強化共需3張票。造型十分喜感，作為玩具或cosplay道具是一流，實用性方面物攻非常高但是只得藍斬，固然沒有冥赤錘或滅盡鎚等好用，但如果是剛開始ICEBORNE不久（例如steam版玩家），造一把用來過渡用也是相當不錯。