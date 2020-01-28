死亡筆記Death Note新作2月見街87頁短篇死神流克重返人間食花生!

經典超智推理漫畫《死亡筆記》由大場鶇原作，小畑健繪畫，已經是好遠古的作品。2003年至06年間連載，相信是不少人初睇漫畫的的童年回憶。去年7月舉行的小畑健的個人畫展《Never Complete》已經先聲奮人地展出了10頁新短篇，不過當時他本人無交代完整作品幾時刊出。最近，這本據聞87頁的神秘短篇的情報終於有update。

大場鶇原作﹑小畑健作畫的《死亡筆記》（Death Note）在2003年橫空出世登陸《週刊少年Jump》，兩年時間內用108話連載、12單行本震撼全球讀者。超級殺人狂「奇拿」夜神月與L及一眾後繼者的鬥智鬥力、正邪角力被多次改篇成動畫、電視劇、電影和舞台劇等數百種衍生媒體。

《死亡筆記》篇幅、內容、佈局、扭橋、劇本、結局極級震撼，令人拍案叫絕。雖然好多人都想再次感受第一次看《死亡筆記》驚人超智精密的震撼，但又怕「夾硬添食」會破壞《死亡筆記》的傳奇美名。

重溫《死亡筆記》1-12及解說書「HOW TO READ」封面（點擊放大圖片細睇）：

+ 9 + 8 + 7

可能未必人人睇過，不過《死亡筆記》真正最終一回（第109話）是在2008年2月刊登，又名《C奇拿篇》。話說當年是因應電影《L：最終的23日》在日本上映而有了這44頁特別篇。內容講述死亡筆記在夜神月死後三年再現人間，新「奇拿」殺死60歲以上的日本老人而震驚全球，不過新任「L」尼亞對此無動於衷。最後兇手發癲自滅。

2008年2月《死亡筆記》Death Note 44頁特別篇《C奇拿篇》刊載封面。（deathnote.fandom.com）

2019年7月小畑健正在繪畫《死亡筆記》新短篇。正如我們早前報導，有網民找到圖片，疑為2020年3月號的《Jump Square》宣傳圖，可以看到「《Death Note》特別讀切」字眼，也重用了2008年《C奇拿篇》的尼亞繪圖。如圖片屬實，就表示《死亡筆記》新短篇最快在2020年2月4日有得看。

網上流傳的《Jump Square》3 月號封面。（pttcomic 圖片）

必睇相關文章：《死亡筆記 Death Note》新短篇發布日期流出：2020 年有得睇？

由於網民已翻查該圖的尼亞是出自12年前真正最終章《C奇拿篇》封面，因此只能當此圖是未落實的暫時封面。

《死亡筆記》新短篇手稿、「小畑健展」圖片放大睇（點擊放大圖片細睇）：

+ 6 + 5 + 4

而近日有了一張新短篇的彩繪流出。似層層了：

這個新短篇的10頁草稿在7月的小畑健個人畫展《Never Complete》展出。故事跟《C奇拿篇》一樣是夜神月死後的後傳性質。

當年玩厭了夜神月、親手送他上路的死神流克某日出現在連續3年獲得智力測驗第一的中學生「田中實」面前，託付他一本死亡筆記。鬥智卻以出人意別的方式超展開。如果驚「戲透」，就不要看以下簡介：

.

.

.

根據《Never Complete》公開的10頁草稿，天才學生田中實雖然手握死亡筆記，但沒有當上「奇拿」用來殺人，而是以拍賣手中筆記。他跟流克在電視節目向全世界公開拍賣這種遙距殺人能力。叫價進入白熱化階段，達2000億美元以上。各國為了獲取死亡筆記力量威懾世界，投入龐大資金參與拍賣。最終某國以1000兆日元（10萬億美元）投得。主角田中實為免暴露行踪，指定中標國將拍賣金平分到東京戶籍60歲以上老人的銀行帳戶內。又是搵老人家來「較飛」，看來大場鶇和小畑健有點仇老呢。