《死亡筆記 Death Note》新短篇發布日期流出：2020 年有得睇？

日本 7 月舉行的「小畑健展（Never Complete」中，公開了小畑健正在繪畫的《死亡筆記》新短篇。展覽同時展出了新短篇的其中十頁，而小畑健也表示新作將有 87 頁。「小畑健展」上沒明確表明《死亡筆記》新短篇將在什麼時候推出，不過有網民就發現了《Jump Square》2020 年某期的封面，疑似得悉發布日期。

必看漫畫之一：《死亡筆記》

大場鶇原作﹑小畑健作畫的《死亡筆記》（Death Note）在 2004 年橫空出世，兩年時間，用 12 本單行本震撼了全球的讀者。夜神月和 L 的鬥智鬥力，被多次改篇成動畫﹑電視劇﹑電影和舞台劇等。《死亡筆記》的篇幅﹑內容﹑結局，都讓讀者拍案叫絕，雖然很多人都想再次感受第一次看《死亡筆記》的震撼，但又怕「夾硬出」會破壞《死亡筆記》的美名。而大場鶇再次聯手小畑健，推出《死亡筆記》新短篇，結果又會否符合讀者的期待呢？

▼▼重溫《死亡筆記》1-12及解說書「HOW TO READ」封面▼▼

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網上流傳的《Jump Square》3 月號封面，不過截稿前仍未找到日本地區的圖片來源（pttcomic 圖片）

《死亡筆記》新短篇

早在 7 月就知道小畑健正在畫《死亡筆記》新短篇，不過沒想到這麼快就可以看到。根據網民找到的圖片，圖為 2020 年 3 月號的《Jump Square》，可以看到「《Death Note》特別讀切」的字眼，如果圖片是真的話，就表示《死亡筆記》新短篇將在 2020 年 2 月 4 日可以看到。

「C 奇拿篇」的封面，和網上流傳的《Jump Square》3 月號封面中，用上同一個 Nia 畫面（hatenablog 圖片）

目前在《Jump Square》官網上，只能看到 2 月號封面（《Jump Square》官網截圖）

Nia 舊封面？

筆者翻查圖片來源時，在《Jump Square》官網上仍沒能看到 3 月號的封面，但發現網上流出的《Jump Square》封面中，Nia（尼亞）是「C 奇拿」短篇的封面，並非《死亡筆記》新短篇的新圖。不過封面左下角的赤塚賞內容又真有其事，右下角的新連載也不似造假，因此封面有一定可信性。

▼▼《死亡筆記》新短篇手稿﹑「小畑健展」圖片放大睇▼▼

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資料來源：PTT動漫區（按此進入）