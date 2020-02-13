【開箱 多圖】SHF 幪面超人Zero One 久違的三百內爽扭拉打FIGURE

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【開箱 SHF S.H.Figuarts Zero One 多圖】《幪面超人 Zero One》（仮面ライダー ゼロワン）作為日本令和年號首位「假面騎士」（拉打），故事、演員都大受歡迎；而主角黃x黑Rising Hopper造型及用色，都均突破了《幪面超人》系列舊框框，去年末這款S.H.Figuarts (以下簡稱 SHF ) Zero One 1/12 公仔在香港展出，並公布以3000日圓超抵價發售後，好快就full booking。S.H.Figuarts 幪面超人 Zero-One SHF實物旺角展出 3000日圓抵玩

S.H.Figuarts 《幪面超人 Zero One》（仮面ライダー ゼロワン）（鍾世傑攝）

今次包裝盒改用白色底。（鍾世傑攝）

SHF Zero One 先天優勢是「零一」造型反樸歸真，不會太多小飾物及裝甲，簡單一件緊身潛水衣+護甲的戰鬥服，BANDAI可以專心做好身型，figure高大，比上代時王高出半個頭，手長腳長非常帥氣，各部可關節沒太多裝甲阻礙活動，基本上任何動作都做到，絕對不必再出真骨雕版本搶錢。

（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

因為配色簡單，BANDAI又在表面處理上花了功夫，緊身衣位分為光滑膠布面、及有粒粒的尼龍布位。至於裝甲的黃色，BANDAI選用了一款原生黃色膠料，並沒有上塗漆（反而黑色位是在黃色膠上噴黑油），所以不必太擔心玩得耐會甩；相反原膠料的弱點是在對源下有點太令，俗稱「膠感好重」。

（鍾世傑 攝）

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手型方面有4對+1隻伸直食指的右手（合共9隻），有很多玩家發現BANDAI首次配開掌手型入盒而不是握拳。另外，變身卡匙Progrise key竟然可以拆開，更可在腰帶圓扣上看到蝗蟲logo，雖然不能摺合，都完全收貨。

變身卡匙Progrise key竟然可以拆開。（鍾世傑 攝）

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騎士踢 Rising impact finish！（鍾世傑 攝）

這款SHF絕對會令玩家滿意，日本光速斷貨，跟「超快適」口罩一樣難搵！如果香港見300內好馬上入手了。
SHF 幪面超人 Zero One 玩後感
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