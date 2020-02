【開箱 多圖】SHF 幪面超人Zero One 久違的三百內爽扭拉打FIGURE

【開箱 SHF S.H.Figuarts Zero One 多圖】《幪面超人 Zero One》(仮面ライダー ゼロワン)作為日本令和年號首位「假面騎士」(拉打),故事、演員都大受歡迎;而主角黃x黑Rising Hopper造型及用色,都均突破了《幪面超人》系列舊框框,去年末這款S.H.Figuarts (以下簡稱 SHF ) Zero One 1/12 公仔在香港展出,並公布以3000日圓超抵價發售後,好快就full booking。S.H.Figuarts 幪面超人 Zero-One SHF實物旺角展出 3000日圓抵玩

S.H.Figuarts 《幪面超人 Zero One》(仮面ライダー ゼロワン)(鍾世傑攝)

今次包裝盒改用白色底。(鍾世傑攝)

SHF Zero One 先天優勢是「零一」造型反樸歸真,不會太多小飾物及裝甲,簡單一件緊身潛水衣+護甲的戰鬥服,BANDAI可以專心做好身型,figure高大,比上代時王高出半個頭,手長腳長非常帥氣,各部可關節沒太多裝甲阻礙活動,基本上任何動作都做到,絕對不必再出真骨雕版本搶錢。

(鍾世傑 攝)

(鍾世傑 攝)

因為配色簡單,BANDAI又在表面處理上花了功夫,緊身衣位分為光滑膠布面、及有粒粒的尼龍布位。至於裝甲的黃色,BANDAI選用了一款原生黃色膠料,並沒有上塗漆(反而黑色位是在黃色膠上噴黑油),所以不必太擔心玩得耐會甩;相反原膠料的弱點是在對源下有點太令,俗稱「膠感好重」。

(鍾世傑 攝)

手型方面有4對+1隻伸直食指的右手(合共9隻),有很多玩家發現BANDAI首次配開掌手型入盒而不是握拳。另外,變身卡匙Progrise key竟然可以拆開,更可在腰帶圓扣上看到蝗蟲logo,雖然不能摺合,都完全收貨。

變身卡匙Progrise key竟然可以拆開。(鍾世傑 攝)

騎士踢 Rising impact finish!(鍾世傑 攝)