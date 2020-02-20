【Pokemon】像真度極高雜誌圖 小智終突破10歲 同莎莉娜結婚生仔

「我叫小智，今年10歲，已經冒險了20年...」這是幾乎所有Pokemon Fans都懂得的梗（諷刺Pokemon動畫已經拍了十多二十年但小智仍然維持12歲），而最近網上就流出一張圖片讓人一睹小智長大後的模樣。

昨日在日本推特（Twitter）上有一張圖片瘋傳，內容是已經長大成人的小智和莎莉娜，大字寫上「真正新世代的世界大冒險」，而小智和莎莉娜兩人分別背著應該是其子女的孩童角色「伊凡」和「菈菈」。圖片左下則有一小段描述文字寫道「相隔22年後，小智的冒險再度展開！」

不過別高與得太早，是關這張僅是同人圖片，出自外國畫師NoVaNoah手筆。只是因為畫風實在和官圖太過相似，連排版都和日本動漫雜誌極之相似，難怪不少人信以為真。

其實這位畫師在2015年就已經畫過「小智和莎莉娜一家人」的二創圖片，今次可說是個再創作。

當然除了畫風以外，更重要的是這張圖一次過解決了小智的年齡以及莎莉娜作為本命的Pokemon動畫兩大怨念，單是看到這張圖都有心靈被洗滌的感覺。雖然寶可夢歷代動畫女角數量相當多，但說莎莉娜是人氣最高、「正妻」氣牆最強的一位相信沒有人會反對。重溫一下Pokemon XY中莎莉娜吻別小智的一幕：

雖然筆者不算很迷寶可夢，Pokemon動畫也沒怎麼看，但也很希望莎莉娜和小智能有情人終成眷屬呢...