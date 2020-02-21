高達模型40週年　PG 元祖 2.0 自動變型獨角 合金模型 Uniqlo T

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高達模型GUNPLA 40週年 2020年活動發表！重頭作是PG 2.0 RX-78-2 元祖高達「Perfect Grade Unleashed」！另外還有HG「高達尼姆合金」模型、自動變型RX-0獨角獸高達胸像！以及高達 x Uniqlo Tee+模型第2彈！

高達在79年首播時，其實收視差到腰斬，但動畫迷的口碑卻是漸漸轉好，而高達TV動畫播出一年後，高達模型才開始發售，令BANDAI發足40年。所以去年是高達40年，今年是高達模型( Gundam Plastic Model 簡稱GUNPLA )40週年。如果說高達40th的活動是「燒錢」去打造金漆招牌，GUNPLA 40週年就是用來賺錢的，高達迷可以大買特買了。

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40週年活動名為「Gunpla Link Project」，概念性的計劃是全年齡推廣高達模型，希望不同世代的玩家可以更多互動，其次為「Link Other Fields」聯乘活動，3月尾會再度跟Uniqlo合作，以多款經典高達模型box art化為tee print，更有第2次Uniqlo限定版高達／渣古模型換購，詳情日後再報。

而真正重點是「Link The Future」部份，即是2020年新模型計劃：

頭炮即將在魂web開始收訂，7月發售的Gundarium Alloy 1/144 RX-78-2 金屬製「高達尼姆合金」模型，此模型並非金屬油上色版本，而是嘗試在用料上模擬動畫中「真．高達」的裝甲物料「高達尼姆合金」，以鈦+鋁+釔安定氧化鋯物料混合而成。大會講明此作完全數量限定，有得訂好訂啦！

Gundarium Alloy 1/144 RX-78-2 金屬製「高達尼姆合金」模型

其次為完全自動變型AUTO-TRANS MODEL RX-0 獨角獸高達胸像，可由獨角獸模式變成NT-D高達頭，LED由綠變紅好有型。不過現場只有灰辨，變型過程只是CG影片，發售日未定。

AUTO-TRANS MODEL RX-0 獨角獸高達胸像

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接下來BANDAI會以「集大成」為推廣計劃，推出名為「Perfect Grade Unleashed」的PG RX-78-2 2.0版本！製作人表示這是22年後首次改版PG元祖，發布會中更有一張頭部概念圖公開，非常多細節！

「Perfect Grade Unleashed」的PG RX-78-2 2.0版本！

另外，BANDAI會重推EVOLUTION PROJECT版 HG Zeta Gundam / RG獨角獸／PG EXIA／HGAC 力奧／RG 海盜高達X1等名作，並表示會將以上各款作品的長處5合1，融入到PG 2.0高達中。

BANDAI會將以上各款作品的長處5合1，融入到PG 2.0高達中。

《跳躍大搜查線》老牌監製、拍戲出名悶的本廣克行，將利用高達模型去拍攝「實畫真人版」《Build Series》電影，另外sunrise會製作《Build Divers Battlelog》（放映時間未明）網上影片。

本廣克行，將利用高達模型去拍攝「實畫真人版」《Build Series》電影。

今次發布會還請到高達迷本鄉奏多出席，不過就未有發表新的聯乘別注版F91模型。

今次發布會還請到高達迷本鄉奏多出席。

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