Tesla Cybertruck未出真車先出遙控車！Hot Wheels推雙尺寸限量版

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【Tesla Cybertruck出Hot Wheels遙控車！】Tesla首部電動貨車Tesla Cybertruck幾何學模樣的外形充滿未來科幻感，有不有型見仁見智，但成個氣質搶眼醒目就一定。Elon Musk又再以他的發明哄動全球。雖然這個未來車款2021年才開始量產，但Mattel宣佈搶先推出Hot Wheels遙控車版本，有兩種尺寸，實行未見真車先見玩具咁話！

2019年11月22日，Tesla行政總裁Elon Musk發布了令科技界和汽車界同時沸騰的Tesla Cyber​​truck。截至去年12月初紀錄，Cyber​​truck預訂量已突破25萬輛，幾乎達到福特皮卡（Ford Pick-Up）在2018年總銷量的27%。

在此回望Tesla Cybertruck特點面面觀（點擊放大圖片細看詳情）：

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Mattel（美泰）宣布推出Tesla Cyber​​truck的Hot Wheels（風火輪）遙控車，現可預訂，共分兩種尺寸：

兩者均預計於2020年12月上市。由於是限量版，只有售罄才出貨。即睇兩款車各自特色。1:64（點擊放大圖片細睇）：

1:10（點擊放大圖片細睇）：

1:10大版車夠幽默呀，附送「裂紋的車窗乙烯基貼紙」，讓玩家重溫Tesla Cybertruck發布會中發生的爆玻璃「𤓓」事：

（News Voice）

不記得有幾「𤓓」的朋友可以睇返Cybertruck發表發生的鋼球打爛玻璃（點擊放大圖片細看詳情）：

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據知，為了製作Cybertruck遙控車，Hot Wheels團隊會見了Cyber​​truck首席設計師Franz von Holzhausen。他們從各個角度研究了真實Cybertruck，甚至製作了貨車外骨骼的三維模型，確保不會掩蓋任何細節。甚至內部都認真處理（點擊放大圖片細睇）：

可惜1:10大版車已火速售罄，超級誇張。有興趣的朋友唯有食炒，或期待Hot Wheels奇蹟再版。

再唔係，可以學下這位爸爸的神級DIY（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Tesla Cybertruck更多官方靚仔渲染圖（點擊放大圖片細看詳情）：

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資料來源：Mattel CreationsThe VergeEngadgetTechspot

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