2020年五大即將推出遊戲大作　4月兩大重製經典打到9月做超級英雄

雖然因為新型冠狀肺炎的影響,台北國際電玩展無法預期登場,但是多家電玩遊戲廠商也早已準備登陸他們的全新遊戲大作!今次就搜羅了 2020 年即將釋出的各款遊戲大作,無論是經典款或是動作遊戲控們絕對都可以滿足需求。

#1_Final Fantasy VII Remake 【上市日期】2020.04.10

許多老玩家們都相當期待的《Final Fantasy VII Remake》終於要在 2020 年正式登場!該款作品是將 1997 年的遊戲經典代表作完全重製,龐大的世界觀也讓《FF VII》成為遊戲迷們心中的招牌大作。如今當年的神作透過現在的技術重新打造,也成為了必期待的大作。

先前編輯也參加了遊戲體驗試玩,伴隨著現在最新款 PlayStation 遊戲主機效能,將主角克勞德的肢體動作流暢呈現,遊戲中的打鬥也都相當動感。此回在打鬥中的 ATB 系統則能根據每位玩家因應不同的戰鬥任意切換,無論是使用「勇猛模式」、「魔法」或是「道具」都可以為戰鬥帶來不同的改變。此外也能在戰鬥中切換不同的夥伴,達成遠程及近攻不同模式,為戰鬥中增添更多樂趣。將滿滿回憶的遊戲重製,搭配高水準的動作遊戲體驗,都讓編輯在試玩中獲得更多新穎體驗,雖是經典重塑,但透過更多的細節著重,非常推薦大家去親自體驗這回 Remake 版本。

#2_最後生還者 2(The Last of Us Part II) 【上市日期】2020.05.29

美國知名遊戲開發公司 Naughty Dog 在 2013 年帶來的《最後生還者 The Last of Us》,終於在等待 7 年後,開啟了續集《最後生還者 2》。故事設定在前作結束的五年之後,依舊維持著招牌的恐怖動作遊戲氛圍。在釋出的預告片可以發現這回的女主角艾莉將會遇到更多不同的新敵人,同時她在本作中也有更多操作空間給玩家們進行遊玩,更不用說本作中畫面跳躍性的提升,就連艾莉的臉部表情也都一一細膩表達出。既然前作都在遊戲界獲得超過 200 項獎項,你怎麼有理由不期待續作呢?

#3_對馬戰鬼(Ghost of Tsushima) 【上市日期】2020.06.26

如果你深深被日本武士道精神所吸引,那你可就不能錯過這款遊戲大作《對馬戰鬼》!將 13 世紀蒙古侵入日本的真實歷史事件還原至遊戲上。玩家在此款遊戲中扮演著武士一角,雖然當前沒有透露更多的角色遊玩設定,但是遊戲開放的地圖模式,可以讓每位玩家更自由地探索遊戲世界的一切,同時當玩家騎馬在草原上奔馳時的廣闊感受,也讓這款遊戲還未上市就造成轟動!細看這畫面的精美程度,2020 遊戲大作必有這款吧!

#4_漫威復仇者聯盟(Marvel's Avengers) 【上市日期】2020.09.04

你也是漫威的鐵粉嗎?這款即將登場的《漫威復仇者聯盟》你可得好好期待了。故事劇情中融入了龐大的漫威世界觀,讓玩家可以在此款遊戲裡面扮演自己想成為的英雄角色,無論是美國隊長、雷神索爾、鐵甲奇俠等等亦都包含在其中。同時遊戲中可以單人遊玩,也可以開啟多人模式,與好友連線一起擔當拯救世界的英雄們。漫威電影已成為了票房保證,那你說釋出的電玩怎麼可以不稱為大作呢?

#5_生化危機 3 重製版(BioHazard/Resident Evil RE:3) 【上市日期】2020.04.03

生化危機(惡靈古堡)系列絕對是殭屍愛好者必關注的作品之一。這回所釋出的《生化危機 3 重製版》,就是電玩廠商 CAPCOM 將 1999 年的原版《生化危機 3 最後逃脫》所發行的恐怖射擊遊戲。經典城市拉昆市在透過重塑後,再次現身於玩家的眼前,同時在恐怖氣氛的塑造上也有更進一步令人冷汗直流的緊張感,更不用提當中「追跡者」的現身,絕對會是粉絲必期待的重製大作!

以上五款電玩遊戲都即將在 2020 年大舉登陸,你又是期待哪一款遊戲的正式上線呢?除了電玩之外,Play Station 也即將在今年發布劃世代遊戲主機,你也期待嗎?

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

