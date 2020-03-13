PS4《 仁王2 NIOH2 》夜刀神 波士Boss影片攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》夜刀神是第一次Beta試玩已經給大家試玩的Boss，其動作遠比上兩關的Boss快，蛇尾橫掃、高速擒拿及常闇分身亦麻煩。幸好不少招式都有空隙硬直，好好觀察其出招便會輕鬆很多。

夜刀神弱點：雷屬性 抗性：水屬性、妖屬性、毒

基本要點：

夜刀神是蛇身再加雙蛇手，一般狀況下可以對此3個部位進行攻擊。因為常闇時如果蛇手未被消滅便會分開行動，故此平時多打蛇手，常闇時就沒那麼辛苦，在擊破時更可製造出硬直時機。蛇手在常闇後或打Down後會復活，要留意打Down的時機避免復活後立即進常闇。夜刀神的頭部有時會出現黃色晶體的弱點，擊中的話能做成大傷害。

關鍵招式解說

大蛇掃：

夜刀神最麻煩的招式，有機會連接在蛇手拳後使出。起手時會舉起蛇尾，之後大範圍掃一圈，速度很快。最安全是看到時立即防禦，看準時機在擊中一刻墊步也能迴避，但出手時機的要求頗為苛刻，尤其當面對蛇尾較粗的近距離攻擊，提早用翻滾來迴避會較為理想。

蛇手拳法：

雙蛇手存在時會使出的招式，左右交替的揮擊，有時兩下有時四下，有時會連接其他招式。本身很易觀察到，橫移動便可避開。

蛇吸：

雙蛇手存在時會使出的招式，快速水平攻擊並將玩家吸過去。起手時間快，但出招前雙蛇手會發出紅色光，算是一個很好的提示。

潛蛇勿用：

雙蛇手存在時會使出的招式，向地面插蛇手再在玩家位置爆出。有連續判定傷害很高，看到牠插手時應立即橫跑迴避，衝到牠手前攻擊，也是擊破雙蛇手的絕佳時機。

毒噴：

中距離噴出毒攻擊，速度慢命中率極低，比較有危險的就是常闇時同時面對雙蛇手，加上牠們都會放毒池，有機會中毒。先準備解毒藥便可。

飛刀陣：

空中祭出六把日本刀再飛出，其實是有兩種型態，一種是鎖定玩家射出，一種是水平擴散射出。兩種都可以看準時間用向前墊步或翻滾來迴避，尤其是蛇刀神此時會頭伏下並露出結晶弱點，能重重回禮牠。

大蛇壓：

捲起蛇身向前壓下的攻擊，有機會在蛇手拳法後連接使出。出招之前必然會頭部向前伸叫一下，看到時便要警覺。如進取點可以直接翻滾迴避在蛇圈內攻擊。

蛇的懷抱：

前方擒拿技，起手時會舉頭上天出現白氣並旋轉，之後向前轉一圈擒拿。傷害極大務必要小心，近距離看到時立即向後翻滾。平時不貪刀，適時收手也可大幅減少中招機會。

大技 - 大蛇火車衝衝衝：

紅光後向前刺擊的大技，有連續判定，常闇時更會來回刺。基本上插擊的第一下便特技反擊就可，出不到便沒有威脅。

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