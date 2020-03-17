Comiket 5月C98全日本最大同人活動　會因新冠肺炎取消？

【Comiket 新冠肺炎下會否取消C98？】日本最大同人即賣會Comic Market 98預定在5月2日至5日舉行，而C98的報攤的「當落」，即當選或落選已在上周末公布，所有人都期待着活動的到來。但新型冠狀病毒疫情在日本持續蔓延，所有人都在同時擔心着：到底C98還能否如期舉行。

Comiket場內人群非常擠迫密集，很容易成為病毒傳播的地方。（歐敬洛攝）

在新冠肺炎的疫程衝擊下，不少原定在3、4月舉辦的活動相繼取消或延期，包括Niconico超會議、Sunshine Creation、博麗神社例大祭等。事實在C98公佈當落當天，已有中攤的攤主表示因疫情關係，主動放棄參展。

多個組織放棄參展

在Comiket官方的Twitter上，不少網民紛紛表示擔心。而根據目前Comiket官方最新說法，活動仍會按原定計劃舉行，主辦會注視疫情發展，再作最後決定。

儘管距離C98還有一個多月，但按目前所見，難以估計4月尾時疫情會得以大幅改善。

Comiket是日本最大的同人祭典，也是全球最多人參加的動漫活動之一，每日參加者數以十萬計。在人多擠迫的會場中，要「每人保持1至2米的安全距離」基本不可能實現，活動很容易成為病毒傳播的地方。

3月11日C98公布當落的當日，已有多個Circle宣布放棄參展。（Twitter截圖）

Comiket主辦方表示不排除會取消C98，但目前仍會繼續按原定計劃準備舉行。（Comiket官網截圖）

直接取消主辦損失巨大

《Business Insider》分析指出，活動若然取消，主辦一方需應付取消費用，之前為籌備活動花費的經費開支也會直接泡湯，Comiket規模是一整個東京國際展示場，租場費想必非常昂貴，而主辦方主動取消活動或需同時向參展者退還參展費用，必然對主辦方造成沉重負擔。

但同時間，參展者希望主辦方能盡快作出決定。因同人組織幾乎都是自費參展，若等待參展者送出印刷，預約機票車票及酒店，活動才宣告取消，即使退還參加費亦會因大量的同人本無處可售，造成巨大損失。

即使排隊大部分時間都是在場外，但因人群距離十分接近，雖封密閉空間但也不安全。（歐敬洛攝）

在等待Big Sight主動退場租？

根據目前已知情報，東京國際展示場願意退還受疫情影響，由2月22日至3月15日舉行的場租費用。因此有分析認為，Comiket主辦一方是在等待Big Sight把退款日期範圍擴大，避免自行取消場租遭罰款，以減少最後因取消舉行動造成的損失。

但不論如何，目前情況對香港以至外國參加者十分尷尬。日本已取消香港的免簽證措施，入境者亦要接受兩星期隔離檢疫，若疫情持續香港人實質無法入境，不可能參加。

韓國及中國大陸的參加者面臨與香港同樣的情況，目前只有台灣參加者無強制隔離檢疫的規定。