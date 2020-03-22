仁王2攻略 快刷武器、忍術、陰陽術熟練度 1分鐘1萬熟練度學奧義

仁王2和前作不同，將大部份技能改為依熟練度取得，以下提供一些快刷熟練度的方法，讓大家可盡早取得奧義。

改成熟練度的好處是只要去練就可全技能制霸。沒有取捨的問題，但相對地熟練度也並不是那麼容易練。要學習技能除了需要使用累積熟技度獲得的技能點外，還需要完成隨著主線進度將會解鎖初傳、中傳和奧義的修行關卡，完成修行關卡後才能解鎖相應的技能。而想當然的這些修行關卡也是需要累積指定量的熟練度才能解鎖，簡言之就是大家都要刷。

九種武器再加忍術和陰陽術，慢慢刷

提升熟練度方法就是造成傷害，武器當然就是用武器來打，忍術和陰陽術就以能造成傷害（手裡劍等）或debuff（遲鈍符等）的招式命中敵人就可累積熟練度。同時忍術和陰陽術也有不少提升自身能力的Buff技（淨纏符等），使用這些Buff技後再在效果期間內以任何武器對敵人造成傷害也可提升熟練度（可疊加，亦即幫自己上幾個Buff再打的話可獲得更多熟練度）。

由於熟練度的提升量和傷害及關卡等級成正比，而早期在未有投資點數去忍或咒時攻擊忍術和咒術的傷害都慘不忍賭（忍10以下時手裡劍只能打6~70傷害），以這傷害來練熟練是一點都不實際；因此最好養成多上Buff的習慣，利用通占符、貓步術等維持時間較長的Buff技在推圖的同時累積忍術、陰陽術熟練度。

以下再介紹兩個短時間快速提升熟練度的方法，想在短時間內刷熟練度學技能/奧義時可使用。

快刷忍術熟練度：刷漆黑武士（御前比試）

這個方法需要一定的等級（最少60~70）。裝備方面有忍者相關的防具更好，但沒有的話也無所謂。方法很簡單，用六道輪迴之書洗點後將所有點數投資去忍上面，然後把所有能帶的手裡劍、苦無等都帶上去打漆黑武士。由於漆黑武士不會擋格，只要不停對他射手裡劍、苦無就可大量提升熟練度（傷害不夠殺死黑武士也沒問題，造成傷害時熟練度就已經提升了）。手裡劍打完沒殺死的話就再打死黑武士過關或者讓黑武士打死你再刷一波。

筆者雖然等級較高也有一套鳶加藤防具，但是忍屬性較低只得40，也沒有用增加投擲物傷害的奧義，打出來應該和無裝備60忍的效果差不多。

這個方法好處是刷得非常快，缺點是需要使用六道輪迴之書（雖然不貴）。如果不打算做忍者，刷夠熟練度再洗一次點變回自己常用的配置就可以了。

快刷武器、陰陽術熟練度：刷大太法師（衝天之魔）

使用這個方法首先需要準備回復精力的手段，建議用結界符，如果已有陰陽術奧義和活源符、金剛符等就更加好（非必要）。御神水當然也可以只是很貴（5神饌米一個）。也可配合斧頭的Buff技「全神貫注」（減少攻擊使用的精力），只需3點技能點就可學會，不過這樣在戰鬥時要多一個轉武器和上Buff的操作，要不要用看個人喜歡。

準備好後就殺到去衝天之魔Boss大太法師處，上好Buff後用要練的武器，以亂舞（水形劍之類）或大範圍的攻擊（各種橫掃等）來打手板，一次可造成大量傷害下熟練度會提升得非常快。打完手板Boss倒地時不要使用近身刺擊，而是繼續以正方形輕攻擊（或亂舞系的武技）來打Boss，雖然沒有傷害數字跳出來但依然有熟練度。這樣打完打板+洗完眼一輪可得8000~10000的武器熟練度。被打死也沒關係神社就在房門外再進去繼續刷就好。

如果去打2周目的大太法師，熟練度會提升得更多（大約是1周目的2.5倍），下面影片用了斧頭，5分鐘不到就打了五萬熟練度，效率非常高。只是開啟2周目衝天之魔需要不少時間，二來二周目衝天之魔關卡本身難度也非常高，要去到Boss房門口也很不簡單。個人認為刷哪個都可以，但如果決定去2周目的話，最好一次多刷一些熟練度再離開關卡（進去一次見識過道中的難度就會明白的了）。

而由於在刷武器熟練度也會用到陰陽術的關係，在提升武器熟練度的同時也會練到陰陽術，如果一次上兩個Buff（例如結界符+活源符），大概在取得1萬武器熟練度的同時可得約5000的陰陽術熟練度。但個人還是建議在遊戲早期開始就要開始用通占符、淨纏符等Buff技邊推圖邊練，如果上Buff較勤力，一周目完結時超過25萬陰陽術熟練度並不困難。