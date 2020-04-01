【動物之森／動物森友會】攻略　復活節DIY全製作一覽做齊取獎勵

Switch動物之森《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）復活節活動連同櫻花活動一起更新，沒想到DIY的復活蛋道具項目竟比櫻花多兩倍有多，而且做齊還會有追加獎勵。以下詳細解說：

復活節活動由4月1日開始，直至正日的4月12日後結束。只要在期間登入便可以在島上遇到幸運兔蹦蹦。此時島上也會追加復活蛋氣球、「蛋瓶中信」來提供復活節的DIY方程式，另外有時動物朋友也會提供。島上亦一次過出現了六種復活蛋素材，要全部DIY物品製作齊的話需求量十分大，需花一點時間來收集才能全部製作。要留意4月12日復活節正日時是可以繼續進行收集及製作，而且有復活蛋交換功能，所以在最後一日衝刺也沒有問題。

復活節活動想玩家全收集，最終日之前的DIY製作品共有37件

六種類的復活蛋取得：

地面蛋：挖星型洞，每天島上有5粒 岩石蛋：敲打大石頭隨機取得 葉子蛋：搖樹取得，每天島上有9粒 森林蛋：劈樹取得，不限數量，椰子樹的跌落率會較高 飛天蛋：射復活蛋氣球取得，不限數量 魚兒蛋：釣魚(中型魚影)取得，不限數量

前往外島也可取得各種蛋素材

復活蛋DIY製作物 (不計衣服套裝，共17 DIY項目)

+ 30 + 29 + 28

六套復活蛋衣裝及「蛋派對套裝」 (自學的衣服套裝，共20 DIY項目)

除了檢取DIY方程式卡片之外，在取得六種類蛋時，玩家亦會隨機自己學到相關的六種DIY方程式。例如可能是檢取第12隻地面蛋時學到地面蛋的DIY衣裝。當學齊了六種類蛋的衣裝後，便會再自然學到更加靚的「蛋派對帽」及「蛋派對連身裙」。

收集各種蛋時會隨機學到衣服套裝，齊6種會學到「蛋派對套裝」

+ 23 + 22 + 21

復活節正日活動 (共3 DIY項目，籃子是交換物)

當來到復活節的正日4月12日，蹦蹦便會回到島上的服務處前。此時會送上玩家新的DIY方程式「復活節拱門」。與之交談的話可以用全種類的1個復活蛋來交換「復活節籃子」。而且蹦蹦提供了任意的復活蛋3換1交換功能(例如3個葉子蛋換1個地面蛋)，方便最後衝刺。如果上面37種DIY方程式都全部製作過，蹦蹦便會送上「蹦蹦不倒娃娃」DIY方式程，繼續做完成後便會送上最後的「復活節棒」作為全Complete獎勵，是衣裝變身的魔法棒道具之一。