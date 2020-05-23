又有Game送！PS4版Final Fantasy XIV FF14限時免費領取 附教學

肺炎疫情令不少開發和發行商都將遊戲打折或限時免費，最近就有PS4國際版《最終幻想14》Final Fantasy XIV FF14免費領取，心大心細要不要入坑的話可以先試玩一下。

今次免費的是Starter Edition，原價2420日圓 / 19.99美元，可遊玩FF14「新生艾歐澤亞」的內容（一般俗稱2.0），在日本和歐洲多個地區都有免費送出（但美版就暫時未有）。遊戲本身為月費制，但這個Starter Edition已包括30日遊玩時間，即可以免費玩一個月。如果之後想玩遊戲的後續內容（如目前版本Shadowbringers），就需要再購買資料片。另外是PS4上遊玩FF14不需要PS+。

有關遊戲的收費模式、版本等詳細內容可參見下文：

FFXIV 今期最Hit網遊 入坑懶人包 玩家需知事項一文睇晒

值得一提是如果你已經是PC版玩家，而又未曾擁有PS4版的Starter Edition的話，可將此免費的PS4版加到自己的SQEX帳戶，領取30日遊玩時間，等如免一個月月費，記得盡快拿取！（按圖放大教學）

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筆者自己是玩PC版，對PS4版不是很熟悉，但PS4版和PC版的伺服器是共通的，不用怕在PS4無法和PC版的朋友一起玩。而PS4版亦可以接駁普通USB鍵盤和滑鼠使用，但聽說唯一是輸入文字時非常不便（聽說是無法使空白鍵選字導致無法輸入中文），而這點則可使用PS4 Second Screen軟件輔助。

↓ ↓ ↓ Final Fantasy XIV FF14遊戲畫面 ↓ ↓ ↓

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另外就是如果你選擇在日本PSN領取免費遊戲，那就需要綁定日本SQEX帳戶來使用，而日本SQEX帳戶和日本PSN都不接受香港信用卡；打算長玩需要買資料片及交月費時就只能去買PSN禮品卡和Webmoney了。

然後還要提一提是雖然PS4版和PC版兩者的伺服器、角色數據和月費都共用（只要付一次月費就兩個平台都可以遊玩），但遊戲本體的分開發售的，即如果你現在PS4免費玩完，之後想在PC上繼續玩的話，就需要另外購買一次PC版本的遊戲本體。免費期間到5月26日中午，有興趣就要快手了。

日本PSN商店的FF14 Starter Edition

英國PSN商店的FF14 Starter Edition

美國PSN商店的FF14 Starter Edition