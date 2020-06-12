【動物之森】當動物居民遇上蠍子　瞬間於屁股消失仲表情銷魂？

建造島嶼設施、蓋各種觀光景點，撿撿化石澆澆花，和動物居民們在島上過著安居樂業的生活，不知不覺玩著玩著又過了一天啦！《集合啦！動物森友會》讓玩家發揮想像力打造屬於自己的理想國度，與動物們的相處互動也使得島嶼生活更加真實有趣。

不過在無人島上生活並非永遠風平浪靜，像是不拿捕蟲網搖樹，下場可能就是被蜜蜂叮得滿頭包；平常走路不看路，就有機會被狼蛛、蜘蛛逮個正著，直接把你送回家，危險到就連其他動物鄰居們看到他們也是聞之色變、先走為妙。

有一名玩家在Reddit論壇分享，當他在《集合啦！動物森友會》開頭畫面，正準備按下「A」鍵進入遊戲的同時，看到自己的動物鄰居「太平」身旁居然有隻蠍子虎視眈眈。而後續發生的畫面，讓網友們全傻眼，直呼「我到底看了什麽！」

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這隻蠍子先是朝太平逼近，卻只見牠聞風不動、無動於衷，蠍子往外繞了一圈後決定直搗黃龍，探進太平的身後。

待蠍子離去後，太平又恢復了以往泰然自若的神情，好像什麽事情都沒有發生過一樣。但是剛剛那個「＝Ｏ＝」的表情未免也太銷魂了吧？這則影片也在Reddit掀起討論「看起來好像很舒服？」、「這表情...我到底看了什麽？」、「哈哈哈哈哈感覺好痛」、「蠍子：欸欸太平，完事要付錢喔」、「這真的是闔家歡樂的遊戲嗎？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】