PS5 多款遊戲包括 RE8 都無讀取時間　歸功快過PS4 100倍速SSD

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PlayStation 5正式公布外觀後，各遊戲廠商可以提供的情報也越來越多。除了遊戲聲畫更靚之外，另一個機迷關注的「讀取時間」方面也得到很大進步：

PS5的SSD有幾快？講數字大家未必有一個很好的既念，那不如直接由遊戲開發商實際說明了一下PS5的讀取時間。最近外國媒體Gamespot便整合了相關的資料。

↓↓↓ PS5 外觀 【點圖放大】↓↓↓

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首先是《NBA 2K21》的開發者在與NBA球星Zion Williamson的訪談中，說明了遊戲在PS5的讀取時間只有2秒。

影片中約 0:32 說明：

其後在《BIOHAZARD 8》（RE8）的「Special Developer Message」影片中，製作人之一的Pete Fabiano就有提到一句「Realistic graphics and immersive audio coupled with no load times」，表示RE8也不存在讀取時間。

影片中約 1:24 說明：

另一款遊戲《The Pathless》除了PS4之外也會有PS5版本，受惠於PS5的SSD此款Open World遊戲也不會有Loading畫面。遊戲的創意總監就表示：「縵慢的讀取計條已成過去，你不會有時間去看手機」。

SIE的CEO Jim Ryan在與BBC的一次訪問中也談及了相關話題，他以PS5新作《Ratchet & Clank: Rift Apart》為例子，在Gameplay Demo中其實展示了Ratchet跳至黑洞時，已立即由一個World進入了另一個World。Jim說在以往可能要角色走一些走廊時，讓遊戲在背後讀取，但現在只需一瞬間便做到。

影片中約 1:00 及 1:24 展示：

PS5在公布外觀之前已經另開發布會公布過一些硬件資料，當中便使用了聲稱快過PS4 100倍的客製SSD。為了達至他們目標的5.5GB/s傳輸速度，SSD不採用一般的8通道架構，而採用了12通道架構以及PCIe 4.0，但也因為要顧及售價未免太貴的關係，SSD的容量也選擇為825GB。

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來源：Gamespot

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