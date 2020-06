The Last of Us 2 Ellie's Edition終極典藏版&特別版主機開箱

PS4大作《The Last of Us Part II》最後生還者2終於推出,多個不同版本中,Ellie's Edition終極典藏版的內容物極為豐富,馬上為大家送上開箱!

今次共有《The Last of Us Part II》有Special Edition特別版、Collector's Edition典藏版和Ellie's Edition艾莉版3個版本。Special Edition就是所謂「鐵盒版」($638),內有鐵盒裝遊戲和美術畫集一本。Collector's Edition($1388)則有艾莉Figure、黑膠碟和一堆周邊,而「終極版」Ellie's Edition($1,788)則有齊Collection's Edition的內容外再加一個完全彷製遊戲中艾莉的背囊,收藏之餘更有實用性。

另外還有The Last of Us Part II的特別版PS4 Pro主機,不得不說這是是眾多特別版PS4主機中我比較喜歡的一部,除了花紋好看之外更重要是並非單純燙漆,而是整塊面蓋以3D金屬工藝製作,所有花紋都是有深度地刻在蓋上,加上摸起來十分舒服的磨砂面,低調地有型呀。

然後還有可獨立購買的手掣和耳機,造型都相當美觀,尤其耳機特別抵買,因為這個款的PS4官方無線耳機(CUHYA-0080)原價已經要$698,現在The Last of Us Part II特別版亦只是貴了$100不到賣$768,這個deal算很不錯吧!

Special:結他pick

今集有很多艾莉彈結他的場面,周邊又怎可少了結他Pick呢。一套4款結他Pick極為精美,目前是非賣品;不過將來有機會在Social Media的活動上派發,有興趣的話就要多加留意PlayStation香港的動向了。