【PS5 / PlayStation 5 消息 / 售價】Sony（索尼）遊戲主機PS5終於要公布售價及發布和預購日期了？最新消息指出，Sony最快下星期，即7月這一天公布PS5發布日期、售價和預購詳情。

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（PlayStation

▼▼▼ 先看PS5真身及配件 ▼▼▼

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PS5造形及配件公布後，售價成為最主要關注點。雖然因應成本，一度有傳PS5售價超貴，更可能比PS4貴一倍，惟近日消息指出，PS5售價遠比想像中便宜，與PS4首發價相若。

▼▼▼ 傳聞的PS5主機及配件售價 ▼▼▼

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不過以上只是傳聞，實際如何有待Sony官方公布。而最新有爆料者表示，Sony最快下周公布PS5發布日期、售價和預購等詳情。

經常報道PS5消息的@IronManPS5早前於Twitter爆料，指PS5會在7月開始預售，而最新爆料者、商業分析師Roberto Serrano'（@geronimo_73）更透露了實際日期，稱Sony會在7月、即下星期這一天（點下圖放大看），公布PS5的發布日期、售價和預購詳情。

▼▼▼ 傳聞的PS5公布日期 ▼▼▼

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以上是否真確，下周就會揭曉，希望Sony官方會盡快公布更多PS5消息吧。

資料來源：Twitter

PS5留有王牌反擊Xbox Series X？

今次推出的重磅遊戲主機除了PS5，還有微軟（Microsoft）的Xbox Series X。Xbox Series X將於美國時間7月23日（本港時間7月24日凌晨）舉行新一輪遊戲發布會。

雖然未知會否扭轉上次發布會的頹勢，但Eurogamer知名記者Tom Phillips指出，PS5原來已有秘密武器反擊Xbox Series X！

▼▼▼ PS5王牌是… ▼▼▼

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PS5與Xbox Series X大戰，看來已經蓄勢待發了！

資料來源：Twitter

▼▼▼ PS5 已公布的28款遊戲列陣 ▼▼▼

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▼▼▼ 38款傳聞開發中遊戲 ▼▼▼

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▼▼▼ PS5手掣「DualSense」外形及驚喜功能 ▼▼▼