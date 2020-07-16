【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】遊戲推出數個月，經歷多次更新豐富內容，令玩家的興趣得以維持。要收集的﹑要買的都得到後，不少玩家都開始創出有創的玩法，以及追求心水的島民，每日和牠們在島上互動，輕鬆地玩著《動物之森》。官方近日更開設 Instagram 帳戶，讓玩家在遊戲外，也能了解島民的日常，感覺就好像島民每日更新自己的動態一樣。

島民玩 IG

《動物之森》官方近日開設了 Instagram 帳戶，用來發布島民的日常生活。而每日會有誰成為主角呢？官方以島民的生日日期作決定，如第一日的 13/7，就由當天生日的「嘰嘰」成為主角。官方會在 IG 上公開島民在房間到底在做什麼，如果並不是經常進入島民房間的玩家，可以透過 IG 了解牠們鮮為人知的一面。

↓↓↓《動用之森》官方 IG島民的有趣日常（點圖放大睇）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

【動物之森／動物森友會】攻略﹑趣聞專頁（持續更新）

「火鳥」的特色房屋（Google 圖片）

「艷后」的特色房屋（Google 圖片）

島民特色房屋

筆者認為這個官方 IG 其中一個玩家要 follow 的原因，是每日都可以看到不同島民的特色房屋。玩家未必可以在遊戲中見過和認識全 383 名島民，透過官方的 IG，就可以得知牠們的特色和房屋風格，當島上有空位時，也可以有目標去找那些島民邀請入住。

↓↓↓相關圖輯：「阿獺」出現條件﹑海洋生物圖鑑↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

↓↓↓相關圖輯：金句王阿獺的名言（點圖放大睇）↓↓↓

+ 21 + 20 + 19

《動物之森》7 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 61 種，21 種為 7 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+ 57 + 56 + 55

《動物之森》7 月魚類圖鑑（北半球）／全 58 種，5 種為 7 月新加入品種，依賣出價高至低排序：