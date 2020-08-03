【高達MBON】高達迷都非常期待的街機移植作《EXVS MBON》（機動戰士 Gundam Extreme VS. Maxi-Boost ON / 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブーストON）於7月30日推出；繼之前的新手教學及入門攻略後，以下為較為中級的技巧及心得，希望新手、中手都能更享受到對戰的樂趣。本文主要分享和「覺醒」有關的心得。

本文解說已是非為初心者而設，而是相對中級向、在對人對戰中使用的技巧。如果是沒怎麼接觸過高達VS系列的玩家，建議先看一遍新手上路教學：

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 基本操作篇

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 介面、系統篇

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 對戰準備篇

PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜脫初心者！20個必學對戰技巧

覺醒的重要性

在之前的新手教學中都有提到，覺醒是本作中最重要的系統，單單是掌握正確的覺醒時機，已可提高不少勝率；以至於在面對操作技術比自己稍強的對手時，也可藉由更佳的覺醒時機獲勝。

按圖放大覺醒時機用法解說👇👇👇