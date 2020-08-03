PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜學識覺醒用法與時機致勝關鍵

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【高達MBON】高達迷都非常期待的街機移植作《EXVS MBON》（機動戰士 Gundam Extreme VS. Maxi-Boost ON / 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブーストON）於7月30日推出；繼之前的新手教學及入門攻略後，以下為較為中級的技巧及心得，希望新手、中手都能更享受到對戰的樂趣。本文主要分享和「覺醒」有關的心得。

本文解說已是非為初心者而設，而是相對中級向、在對人對戰中使用的技巧。如果是沒怎麼接觸過高達VS系列的玩家，建議先看一遍新手上路教學：

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 基本操作篇

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 介面、系統篇

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 對戰準備篇

PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜脫初心者！20個必學對戰技巧

覺醒的重要性

在之前的新手教學中都有提到，覺醒是本作中最重要的系統，單單是掌握正確的覺醒時機，已可提高不少勝率；以至於在面對操作技術比自己稍強的對手時，也可藉由更佳的覺醒時機獲勝。

按圖放大覺醒時機用法解說👇👇👇

+20
+19
+18
PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜新手上路必讀2【介面系統篇】
PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜新手上路必讀1【基本操作篇】
PS4｜機動戰士高達《Gundam Extreme VS MBON》183部登場機體一覽
對馬效應｜中國網民舉報辱華掀下架潮　有GAME無得玩或蔓延香港
對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜全神道神社位置及跳台解謎解法
對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜包括隱藏俳句　全俳句位置一覽
對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜完全白金指南 各成就達成法解說
對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜全支線任務一覽&隱藏支線位置
對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜劇透｜隱藏成就鍛造爐輓歌解法
對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜隱藏成就庫柏家族裝扮者解法
永高GAME評：《對馬戰鬼》瑕疵處處　不配被叫「PS4最後大作」
對馬戰鬼攻略 隱藏成就致敬無形者解法 全隱藏神龕位置一覽
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。