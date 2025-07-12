經典日本零食《愉快動物餅》竟然改篇成動畫電影（80年代稱為「得意動物餅」），更有《九龍城寨》劉俊謙負責為「獅兄」配音；與此同時電影還在港鐵九龍站Elements圓方商場開設期間限定體驗店，有精品買、還有不少好玩的互動遊戲。



踏入童年回憶的奇幻世界：愉快動物餅大電影期間限定店

走進ELEMENTS圓方金區1樓，彷彿瞬間回到了童年時光。眼前這個以烘焙工房為主題的《愉快動物餅大電影》期間限定店，不單單是一間精品店，更是一場喚醒童年回憶的奇幻冒險！

踏入童年回憶的奇幻世界：愉快動物餅大電影期間限定店

踏入童年回憶的奇幻世界：愉快動物餅大電影期間限定店

五大任務挑戰，集齊十款珍藏小卡

最令人興奮的莫過於「愉快動物大冒險」任務挑戰！我親身完成了全部五項任務，每完成一項就能隨機獲得一張電影角色限量珍藏小卡，收集的樂趣讓人欲罷不能。（需事前預約參加：https://forms.gle/igGniTvDntGXmYPZ9）

五大任務挑戰，集齊十款珍藏小卡

「飛馬行動」需要玩家尋找十隻動物角色中的飛馬，考驗觀察力；「打卡行動」則讓我在店內各個精心設計的場景拍照分享，加上 #ELEMENTSHK #愉快動物餅大電影 等HashTag標籤，就可以換取紀念品最具挑戰性的是「餅乾行動」，要在30秒內將餅乾抱枕反轉變身成動物角色，手忙腳亂中充滿歡笑！

「飛馬行動」需要玩家尋找十隻動物角色中的飛馬，考驗觀察力

「打卡行動」則讓我在店內各個精心設計的場景拍照分享

沉浸式體驗，童趣滿載

店內的沉浸式互動購物體驗絕對是亮點！每日下午3-5時及6-8時的「動物餅出爐」時間，「造餅師傅」現場模擬烘焙過程，將「麵糰」透過「魔法」變身為愉快動物餅抱枕，那份童真與驚喜讓人重拾童年的單純快樂。

「造餅師傅」現場模擬烘焙過程，將「麵糰」透過「魔法」變身為愉快動物餅抱枕

「造餅師傅」現場模擬烘焙過程，將「麵糰」透過「魔法」變身為愉快動物餅抱枕

40款動物餅精品，童趣十足

店內40多款精品琳瑯滿目，從反轉毛公仔抱枕到迷你擦膠玻璃樽，每件都是收藏必買。特別是可以現場客製化名字雕刻服務，讓每份紀念品都獨一無二。

愉快動物餅大電影圓方Pop Up店 40款精品，童趣十足

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愉快動物餅大電影圓方Pop Up店 40款精品，童趣十足

寵物友善設計，愛寵同樂

主題是《愉快動物餅》，人與動物都要玩得開心，ELEMENTS圓方作為寵物友善商場，特別設計了6大寵物友善打卡位。看著獅兄與大象化身店長造型，與愛寵合照的溫馨畫面，完美呼應了電影中動物夥伴間微笑相伴的主題。

主題是《愉快動物餅》，人與動物都要玩得開心，商場特別設計了6大寵物友善打卡位。

活動詳情

日期：2025年7月11日至8月10日

時間：上午11時至晚上9時

地點：ELEMENTS圓方金區1樓

預約沉浸式體驗：https://forms.gle/igGniTvDntGXmYPZ9

《愉快動物餅大電影》同步上映，粵語配音星光熠熠

配合期間限定店開幕，家喻戶曉的回憶殺零食「Ginbis愉快動物餅」於7月11日首次影像化登上大銀幕！最為人熟悉的包裝角色包括獅子、大象、馬騮、河馬、兔仔、貓、長頸鹿、鱷魚、雞仔，紛紛從包裝盒中躍然而出，化身栩栩如生的動畫角色！每個角色都被賦予獨特生命，展現鮮明個性、迷人魅力與意想不到的一面。粵語配音版更邀得劉俊謙擔任隊長獅兄，聯同衛詩雅、朱栢康、肥腸等實力派演員獻聲，帶來零食史上最盛大、電影史上最緊張刺激的大冒險！

《愉快動物餅大電影》同步上映，粵語配音星光熠熠

《愉快動物餅大電影》同步上映，粵語配音星光熠熠