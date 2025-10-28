《鏈鋸人》作者藤本樹作品盤點！3部神作推薦　出道作竟與雞有關

9月25日上映的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》成為今年備受矚目的動畫電影之一。而《鏈鋸人》漫畫作者藤本樹，為何被讀者們與編輯林士平稱為漫畫界的「天才」？



這次就要來介紹藤本樹獨特的魅力，以及藤本樹過去同樣大放異彩的作品。喜歡《鏈鋸人》的讀者們絕對不能錯過！

鬼才漫畫家「藤本樹」是誰？

藤本樹出生於日本秋田縣，至今未曾公開露面。2011年以短篇漫畫《在庭院裡曾經有兩隻雞》出道，2016年於日本漫畫雜誌網站《少年Jump+》上開始連載《FIRE PUNCH炎拳》，並於2016年獲得日本漫畫獎「這本漫畫真厲害！」男子篇第一名，也讓藤本樹初步打開知名度。

2018年藤本樹以《鏈鋸人》一作爆紅，讓他進一步成為令和時代家喻戶曉的人氣漫畫家。在網路上令人難以捉摸的舉動，以及暴走般的發言更是讀者們關注的焦點。

相關文章：《鏈鋸人 蕾潔篇》放出新MV！波奇塔「超魔性之舞」可愛到犯規（點擊連接看全文）

+ 5

熱愛看電影的藤本樹，作品表現也深受電影的影響，在劇情中時常能看見對不同電影的致敬。獨特的故事世界觀、衝擊性的劇情展開以及宛如電影分鏡般的漫畫節奏，是藤本樹作品最大的魅力。

1. 《FIRE PUNCH炎拳》：少年無盡的復仇之路

講述在永遠被冰雪籠罩的世界中，肉體具有再生能力的少年「阿格尼」與妹妹「露娜」相依為命。然而妹妹的死亡，讓阿格尼踏上了漫長的復仇之路。

+ 2

不同於王道熱血的少年漫畫，《少年Jump+》上連載的作品更具實驗性，題材不被設限。而《FIRE PUNCH炎拳》不僅有大量黑色幽默、跳脫常規敘事型態的劇情表現手法，更帶給讀者對生命與世界的哲學性思考。

2. 《驀然回首》：催淚又治癒的創作友誼

被稱作藤本樹最反差的作品。不同於《炎拳》暗黑奔放的內容，《驀然回首》講述喜愛畫漫畫的小學生「藤野」與「京本」創作之路上的故事。全篇僅有143頁，細膩的情感描寫卻讓有創作經歷的讀者們深受感動。是懷有夢想的創作者們不可錯過的單篇作品。

+ 5

《驀然回首》不僅獲得「這本漫畫真厲害！2022」男子篇第一名、「樂天kobo電子書獎2023 一本完結！短篇漫畫部門」第一名，2024年更宣布製作為電影版。導演押山清高手繪感的線條，讓畫面更加溫暖，也獲得日本十餘座電影與動畫獎項。

3.《再見繪梨》：虛實交織的電影感漫畫

受生病的母親，請求而開始拍攝電影的少年優太，遇見了謎一般的美少女繪梨。兩人一起欣賞、拍攝電影，然而繪梨似乎有著不可告人的祕密。

《再見繪梨》宛如電影畫面般流暢的漫畫分鏡，以及虛實交錯的劇情令人深深著迷。（《再見繪梨》漫畫）

宛如電影畫面般流暢的漫畫分鏡，以及虛實交錯的劇情令人深深著迷。獲得「這本漫畫真厲害！2023」男子部第二名，隨著藤本樹作品紛紛被搬上大螢幕，不禁讓人期待未來能見到《再見繪梨》電影化。

4.《17－21》＆《22－26》：想像力全開的8部短篇

收錄短篇作品的《17－21》＆《22－26》以藤本樹創作時的年齡作為區分，《17－21》收錄藤本樹17至21歲發表的四部代表性短篇漫畫：出道作《在庭院裡曾經有兩隻雞》、《佐佐木同學阻止了子彈》、《戀愛是盲目的》、《刺客》

《22－26》收錄22至26歲的《人魚狂想曲》、《醒來變成女生的病》、《預言的那由多》、《妹妹的姊姊》，其中《預言的那由多》《妹妹的姊姊》則被視作創作原型，分別影響了《鏈鋸人》與《驀然回首》。

+ 7

在八部短篇中，能看見藤本樹對戀愛與末日題材的思考，以及漸漸成熟的創作風格。每部短篇都令人印象深刻，笑點滿滿的同時又完整呈現出角色的心境。推薦給想輕鬆一窺藤本樹創作進化史的讀者們！

短編集也在2025年製作成電影版，為藤本樹的漫畫靈魂注入更多樣的視覺與聲音表現。

延伸閱讀：Chiikawa最強討伐者！海獺師父超萌反差 帥氣披風下竟是個甜品控（點擊連結看全文）

+ 9

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】