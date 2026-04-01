SAROS沙羅週期上手試｜黑暗科幻融合DualSense極致觸感與音效體驗

《SAROS／沙羅週期》上手試｜自從SIE Housemarque 工作室推出《Returnal》並在市場上獲得巨大成功後，不少玩家對即將推出的《沙羅週期》（SAROS）充滿期待。記者就在遊戲推出前一個月作初步試玩3小時。體驗中，穿梭於充滿敵意且地形不斷變化的卡科薩星，這款由知名影星 Rahul Kohli 飾演主角亞穹·戴弗拉傑的黑暗科幻新作，不僅繼承了工作室擅長的快節奏戰鬥與立體彈幕元素，更在敘事深度與PS5上展現了令人驚喜的突破。



《沙羅週期》能否延續《Returnal》傳奇？

作為 Housemarque 團隊精心打造的最新力作，《沙羅週期（SAROS）》從一開始就展現出極具辨識度的美術風格與陰鬱氛圍。故事背景設定在一個受到「日蝕」陰影侵蝕的神祕星球卡科薩，玩家扮演的亞穹是一名隸屬於索達日集團的保安人員，他在這顆充滿不祥氣息的異星上尋找關於人類存續的答案。與前作相比，《沙羅週期》在敘事層面更為具象化，透過主角與第四星艦成員之間個性迥異的互動，勾勒出一個關於瘋狂、背叛與自我懷疑的宏大史詩。製作團隊在光影處理與環境細節上投入了巨大心力，讓玩家即便在最幽暗的走廊或開闊的地形中，都能感受到那種如影隨形的壓迫感與未知恐懼。尤其在PS5上的表現令人驚喜（而且是PS5而非PS5 Pro），可以長時間60fps絲滑般的戰鬥仍保持高畫質，非常出色。

遊戲的戰鬥系統與資源管理機制平衡難度與爽快感

在核心玩法方面，《沙羅週期》將「立體彈幕」的概念推向了全新的高度。玩家在戰鬥中需要保持高度集中的狀態，一方面要靈巧地閃躲敵人密集的能量攻擊，另一方面則需善用護盾抵擋致命傷害。遊戲更特別引入了名為「第二次機會」的復活機制，讓玩家在初次面臨死亡威脅時能立刻重返戰場，這種設計有效緩解了高難度動作遊戲帶來的挫折感，同時保留了戰鬥的連貫性。隨著遊戲進程的推進，玩家所使用的武器會不斷演進，搭配多種高科技副武器的反擊能力，使得戰鬥過程呈現出極其流暢且層次豐富的節奏感。永久性資源的設計則確保了玩家每次嘗試都能為長遠的進度帶來貢獻，降低了Roguelike元素可能導致的作業感。

卡科薩星的變幻地形與日蝕效應

遊戲世界的動態變化是《沙羅週期》最引人入勝的特色之一，開發團隊利用先進的技術實現了「瞬息萬變」的地圖設計，每一次重啟嘗試後，世界結構都會發生不可預期的改變。日蝕的強烈影響不僅改變了地貌，更會喚醒星球上潛藏的瘋狂魔物。玩家在亞穹的記憶與戰鬥服功能被侵蝕的過程中，必須重新適應新的路線與威脅。這種設計不僅增加了探索的趣味性，也讓玩家在面對熟悉的地形時依然能保持高度警覺。隨著第四星艦成員逐漸屈服於日蝕誘發的瘋狂，玩家不僅要面對外部的敵人，更要在心理層面與過去依賴的同伴進行一場關於信任的博弈。

DualSense 無線控制器與 3D 音效沉浸感提升

針對 PS5 硬體性能的深度優化，無疑讓《沙羅週期》在沉浸感上達到同類作品的新標竿。開發者充分發揮了 DualSense 控制器的自適應扳機與觸覺回饋功能，讓玩家在操作不同武器或遭遇環境壓力時，能透過雙手直接感受到那種戰慄感。音效表現上，以曾兩度榮獲葛萊美獎的知名作曲家 Sam Slater 親自操刀，他的黑暗電子配樂，完美揉合了卡科薩星生物的細碎聲響與廣闊的科幻環境音效。透過 3D 音效技術的處理，玩家可以精確地判別敵人來襲的方向，甚至是日蝕在耳畔低語的細節，這種聽覺與視覺、觸覺的深度整合，成功創造出一種身臨其境的異星生存體驗。

《沙羅週期》展現了 Housemarque 在動作冒險領域極高的成熟度，雖然試玩短短3小時，卻成功體驗得到其全新有趣的玩法機制、敘事節奏，其潛力已足以讓所有硬核玩家期待。