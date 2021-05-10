撰文：賴浩然
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【Resident Evil 8 Village/BIOHAZARD 8/生化危機8】RE8今作玩大版圖，壓迫感及恐怖度沒RE7那樣強烈，不過遊戲性及戰鬥也就更優秀。以下就提供10個必知心得/技巧，可令你玩得更順暢：
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