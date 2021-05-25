Twitch奶台直播大熱增「浴缸」分類　玩家不滿用8類惡搞反攻頻道

遊戲動漫
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作為遊戲直播平台的Twitch，近年卻「奶台」盛行。不少女直播主/E-Girls以各種的入浴直播，用身材來吸引觀眾眼球及課金。雖然有受到真正遊戲玩家批評，但因數量及觀看數實在多，於是官方近期就增加了一個「泳池、浴缸、沙灘」的分類，意圖把這些賣肉「奶台」在「生活實況」頻道內分隔開。不過這個分類也實在太搞笑，加上亦有不少玩家反感，於是各種類型的惡搞反諷直播便出現了：

入浴直播不是新鮮事，可能也多得Belle Delphine啟蒙，現時便輪到Twitch平台（Belle Delphine）

👇Twitch「奶台」簡介及遊戲玩家8種惡搞反諷👇

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