在家抗疫／隔離 解悶｜Gundam 高達迷最近模型缺貨又不想四圍去掃街尋寶，戲院又未重開，夜晚在家中悶悶地，除了清一清家中幅模型牆，最近Gundaminfo為紀念YouTube頻道200萬follow，將期間限定上架16部高達劇場版電影！



放映期有限．即睇你最愛的高達邊日上架

由一年戰爭《0079》到《高達NT》，以至很多非UC高達電影，全部免費！由於每部上映期有限，即睇以下圖表，校定行事曆別忘了免費追看你心愛的高達電影！

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每部上架4日．記低日子別錯過

16部高達動畫，將會在2月23日開始，每日追加1部，而每部只會上架4日，所以真係要睇清楚上架日子，不要錯過呀！（戴定頭盔，0079三部曲已經落畫，不過香港Netflix都有，唔緊要啦！）

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同場加映：伊織萌拍拖被露西婭hater借刀抽水

Cosplay天后伊織萌（伊織もえ）熱戀40歲肥哥哥，十年地下情被《文春》曝光，網民留言全面正評，更大玩「幸せならOKです」（幸福就OK啦！）改圖洗版！早前同樣因戀情曝光炎上的Hololive Vtuber潤羽露西婭卻在SN上大炎上，她的hater更藉機抽水：「伊織萌專業過班乞食Vtuber好多啦！」為何如此同人唔同命？👉👉看全文：伊織萌拍拖被露西婭hater借刀抽水：你專業過班乞食Vtuber好多