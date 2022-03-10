艾爾登法環Elden Ring攻略｜超強神器黃銅盾擋格不扣精力完全無敵

艾爾登法環Elden Ring攻略 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環正式推出，《香港01》科技玩物頻道現有艾爾登法環攻略，以下介紹一個遊戲中很多玩家意想不到的超強盾牌「黃銅盾」用法，可玩出近乎完全無敵的玩法。



意想不到的神器黃銅盾 有如美國隊長汎合金盾擋住一切

介紹一個遊戲中超強的盾牌「黃銅盾」，沒錯就是街邊那些士兵用的盾牌，打倒持黃銅盾的士兵有一定機率掉落。黃銅盾的強大之處在於它雖然是中盾，但是擋格性能竟然高達56，配上大盾護符以及戰技「鐵壁盾陣」等強化防禦的技能之後可做到擋格連精力都不扣、變相完全無敵的效果，對於不擅長閃避的玩家來說是一大福音。

黃銅神盾在手、什麼騎士什麼強敵都沒有在怕。

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即睇艾爾登法環Elden Ring超強神器黃銅盾擋格不扣精力無敵玩法：

+ 10

講解一下遊戲中盾牌的機制：艾爾登法環中的盾牌主要數值有「減傷率」和「擋格性能」；減傷率指的是擋格攻擊後能抵擋多少傷害，不少盾牌都有100物理減傷率，用來抵擋物理攻擊就完全不會扣血。

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但是擋格攻擊還會消耗精力值，精力值消耗多寡除了由對方攻擊的強度決定外，亦受盾牌自己「擋格性能」影響：擋格性能越高，消耗的精力就越少。而黃銅盾的強大之處是身為中盾的它擋格性能竟然高達56，這個數值已是大盾級數了：一般中盾的擋格性能都只在45左右，而大盾的擋格性能除了少數特別重的大盾之外，大部份也只在60左右。

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第一眼看到黃銅盾的防禦性能時差點看呆了眼的記者。

而且盾牌在強化之後擋格性能還可以進一步強化，+25黃銅盾的擋格性能達69，超越了遊戲中大部份的盾牌。唯一缺點就是它力量要求高（需要16力量）和比較重（7.0重量）。網上有影片展示用+10的黃銅盾，配上大盾護符以及戰技「鐵壁盾陣」，和將許多玩家打到不似人形的熔爐騎士戰鬥，熔爐騎士的攻擊完全沒能消耗玩家的精力值；而玩家就使用可以舉著盾攻擊的刺劍（長槍類武器也可以）穩定地打倒熔爐騎士。

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記者自己用王城的羅德爾騎士測試，未開鐵壁盾防之前被騎士用一下盾撞要扣一半以的精力；但開了鐵壁盾防之後就只扣那一點點。

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不過這個玩法也有缺點，就是無法完全抵擋屬性傷害或狀態異常（不存在屬性減傷率100%的盾）；但面對使用屬性的敵人時，也可使用「魔法盾牌」提高屬性減傷率，雖然仍是會受到一些損傷，但穩擋之下要找空間回復亦不難。另外是鐵壁盾陣雖然只用很少FP，但是持續時間不長，需要在戰鬥中不停重覆使用。

一直以來玩魂系遊戲，持盾擋格大部份時間都比迴避來得容易；如果覺得遊戲很難、經常打不嬴Boss或強敵，可試試這個無敵盾陣，可能就會變得十分輕鬆了。

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