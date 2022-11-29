Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中各精靈特殊進化條件一覽。



本文承接圖文流程攻略（下篇）：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（下篇）

從頭開始看圖文流程攻略：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（上篇）

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（中篇）

勇闖第零區

當玩家終於完成「冠軍之路」、「傳說之路」和「星塵之路」三條主線之後，就可以去第零區的入口集合，開始最後一段主線「歸鄉之路」。

第零區的入口位於錦匯鎮後方山上。建議在進入第零區之前準備一些先機球和黑暗球，以順路捕捉只在第零區出沒的精靈。

進入第零區之後由於不能使用坐騎的關係無法自由探索，只能跟著劇情要求沿路前進，在4個觀測站中解除第零區最深處研究室的鎖。頭三個觀測站只要沿著斜坡走下去就會順路遇到，第4個觀測站的位置是在第3觀測站裡面出來，左手面會有個大坑洞，進入坑洞再沿路走到就會見到。

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解完4個鎖後繼續前往第零區最深處，打幾場遭遇戰後進入研究室，同時會有劇情解開第零區和封面神獸的謎團；最後就要面對最終挑戰了（平均等級66）。

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最終決戰的對手會使用各種未來種（如果朱版就是古代種）精靈，這些古代種和未來種的屬性和弱點較難從精靈的原型或是名字、外型等推測，如果剛好帶的精靈沒能剋制對方會很容易敗陣。敵方精靈順序和弱點可見下表一覽：

朱版：

爬地翅 - 弱飛行4倍、火、超能力、妖精

猛惡菇 - 弱格鬥、飛行、毒、蟲4倍、火、妖精

沙鐵皮 - 弱地面、水、草、冰

吼叫尾 - 弱毒、幽靈、鋼

振翼髮 - 弱幽靈、鋼

轟鳴月 - 弱格鬥、蟲、冰、龍、妖精4倍



三隻怕妖精、兩隻怕幽靈，用鍛巨匠或其他妖精系精靈，以及能使用幽靈系招式的精靈應付，另外配個招來打沙鐵皮。



紫版：

鐵毒蛾 - 弱地面4倍、水、岩石、超能力

鐵脖頸 - 弱岩石、電、冰、妖精

鐵荊棘 - 弱格鬥、地面4倍、水、草

鐵臂膀 - 弱地面、超能力、妖精

鐵包袱 - 弱格鬥、岩石、草、電

鐵武者 - 弱飛行、毒、鋼、超能力、妖精



有三隻怕地面其中有2隻是4倍，隨便一個地面系招式都能收掉。鐵脖頸和鐵武者可用妖精系解決（如鍛巨匠的嬉鬧）、另外準備一招來打鐵包袱便可。但是相對地這些未來種的數值都很高，如果不剋屬很容易打不過。



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打完最終挑戰後還會有一場演出式的戰鬥，兩隻神獸對決，跟著伙伴的指示來戰鬥就會過關，看結局和製作人員名單。

看完製作人員名單後遊戲仍然未完結；首先是最重要的封面神獸可以變成戰鬥模式（在選單選擇左下角的神獸後按A鍵）在戰鬥中上場使用，但是要注意隊伍滿了6隻時情況下神獸無法變成戰鬥模式，同時神獸在變成戰鬥模式時就不能使用坐騎。因此建議如果打算讓神獸入隊時，就應只帶5隻精靈在身上，以方便神獸隨時在坐騎和戰鬥模式間切換。

第零區的問題後，作為慶祝活動學校要舉辦精靈對戰大賽，而為了邀請公務繁忙的冠軍也慈參賽，玩家就要幫忙也慈的工作，就是巡視8個道館看看館主們是否仍然適任，也就是需要玩家再次挑戰8大道館。今次館主們會以比四天王更高的規格來迎戰，平均等級全部為65，而且AI也有所強化，只要條件許可就會毫不留情地用玩家精靈的弱點屬性來攻擊；當然因為各館主屬性仍是較單一的關係，只要針對配置就可輕鬆過關。

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以下為各道館二回戰的精靈順序：

蟲系道館（阿楓）：烈腿蝗、佛烈托斯、操陷蛛、赫拉克羅斯、圈圈熊（太晶化為蟲屬性）

全部都怕火，烈箭鷹的閃焰衝鋒可以打掉3~4隻，剩下的可以用在第零區捉到的火神蛾或其他火屬招式解決。



草系道館（寇沙）：裙兒小姐、甜冷美后、斗笠菇、奧利瓦、樹才怪（太晶化為草屬性）

全部都怕火，烈箭鷹和火神蛾一招一隻。



雷系道館（奇樹）：大電海燕、倫琴貓、頑皮雷彈、電肚蛙、夢妖魔（太晶化為雷屬性）

和第一輪時一樣麻煩，倫琴貓、頑皮雷彈、電肚蛙都可地震解決，太地海燕要用岩石或冰，最後的王牌雷屬性飄浮夢妖魔完全沒有弱點，只能用高威力招式硬打，建議太晶化神獸用龍之波動/太晶爆發以數值輾壓算了。



水系道館（海岱）：輕身鱈、三海地鼠、大嘴鷗、鋼炮臂蝦、好勝毛蟹（太晶化為水屬性）

全部都怕雷，如果有捉過太晶化雷伊貝的話，因為其速度和特攻都很高，一個十萬伏特就是一隻，輕鬆1打5。



一般道館（青木）：飄香豚、勇士雄鷹、樹枕尾熊、土龍節節、姆克鷹（太晶化為一般屬性）

摔角鷹人或是其他高攻格鬥系精靈一招一隻，唯一是要注意勇士雄鷹有飛行屬性不怕格鬥，還會反過來用飛行屬性招式秒殺你的格鬥系精靈，要用岩石、雷或冰系招式對付。



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幽靈道館（萊姆）（雙打戰）：謎擬Q、詛咒娃娃、墓揚犬、花岩怪、顫弦蠑螈（太晶化為幽靈屬性）

幽靈怕惡，咬碎一口一隻，只是要留意謎擬Q的畫皮（可硬擋一招），以及花岩怪因為幽靈和惡屬性，唯一弱點只有妖精，可用巨鍛匠等來打。



超能力道館（莉普）：奇麒麟、沙奈朵、超能艷駝、艾路雷朵、花潔夫人（太晶化為超能力屬性）

主要怕蟲、幽靈和惡，咬碎一口一隻。不怕惡的沙奈朵和艾路雷朵就用幽靈系招式處理。



冰系道館（古魯夏）：雪絨蛾、浩大鯨、凍原熊、瑪狃拉、七夕青鳥（太晶化為冰屬性）

全部都怕火，烈箭鷹和火神蛾一招一隻；唯一是浩大鯨HP太多，除非玩家等級壓制，否則等級相約之下閃焰衝鋒都秒不到，然後烈箭鷹就會因為被冰剋制而被秒；最好多準備一招火系來打牠。



完成第二輪8大道館戰後回去學校就可進行校園最強大賽（平均等級67），總共嬴出4場戰鬥便可成為冠軍，在晉級途中會遇到學校的各位老師來挑戰。校園最強大賽可以無限反覆進行（即等同劍盾時的冠軍淘汰戰），是遊戲後期的刷錢方法。

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第一次校園最強大賽的對手固定為第一戰派帕、第二戰吉尼亞、第三戰鳳檗，最後一戰也慈。相信玩到現在玩家的練度以及對精靈的認識都已有相當程度了，等級也練得較高，拿出全部實力來戰鬥吧。第一次校園最強決定戰對方精靈順序和弱點見下表：

派帕：

藏飽栗鼠（弱格鬥）、鹽巨石靈（弱格鬥、地面、鋼、水、草）、陸地水母（弱飛行、蟲、火、冰）、狠辣椒（弱飛行、毒、岩石）、刺甲貝（弱格鬥、岩石、草、電）、和獒教父（弱格鬥、蟲和妖精）



用的精靈和上次戰鬥相同，只是等級高了和順序不同，對應方法還是一樣



吉尼亞：

奉神犬（風速狗） - 弱地面、岩石、水

吞食獸 - 弱地面、超能力

蘭螳花 - 弱飛行、毒、蟲、火、冰

重泥挽馬 - 弱水、草、冰

呆殼獸 - 弱蟲、幽靈、草、電、惡

奇麒麟（太晶化為超能力屬性） - 弱蟲、幽靈、惡



弱水 = 鯉魚龍攀瀑，弱惡 = 咬碎，蘭螳花弱點很多隨便打，再配一個地震或超能力打吞食獸



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鳳檗：

列陣兵 - 弱飛行、超能力、妖精

肯泰羅 - 弱格鬥

恰雷姆 - 弱飛行、幽靈、妖精

肯泰羅 - 弱格鬥

摔角鷹人 - 弱飛行、電、冰、超能力、妖精

鐵掌力士（太晶化為格鬥屬性） - 弱飛行、超能力、妖精



肯泰羅用摔角鷹人 / 路卡利歐等格鬥系打掉，其他都怕妖精，鍛巨匠 / 仙子伊貝 / 沙奈朵輕鬆掃場。



也慈：

超能艷鴕（弱蟲、幽靈、惡）、仆斬將軍（弱格鬥4倍、地面、火）、冰岩怪（弱格鬥、岩石、鋼、火）、輕身鱈（弱蟲、幽靈、草、電、鋼）、坐騎山羊（弱飛行、毒、蟲、火、冰）、和晶光花（太晶化為岩屬性，弱水、草、格鬥、地面、鋼）。



和派珀戰一樣使用的精靈相同，只是順序和等級有變，打法也就和之前冠軍戰一樣。



在勝出校園最強決定戰後單機的劇情到此就全部完結；不過Pokemon除了單機體驗外、更著重玩家間的對戰，而對追求PVP的玩家來說現在才是遊戲的開始。在勝出校園最強決定戰之後遊戲開放一些新功能和內容，詳細請見另文攻略。

今集主線比劍盾、阿爾宙斯要長很多，總算來到尾聲了

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