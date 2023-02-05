PS5 版 Discord 部份國家地區搶先推出可使用 玩家：千呼萬喚始出來｜雖然PS5在過去一兩年都有不少地方如嚴重缺貨、遲遲未有主題功能等而被玩家垢病，不過最近Sony似乎開始「做到野」，除了貨源不足問題終於消解了之外，另一個機迷們催了很久的PS5版Discord終於也推出了。



最新PS5系統Beta版本實裝 現時僅被選中之人才能使用

Sony剛剛（2月2日）推出了最新的PS5系統Beta版本更新，最大重點莫過於終於實裝了玩家們已經等了好久的PS5版Discord功能。不過PS5版Discord目前只於美國、加拿大、英國、德國、法國和日本推出，而且只有部份獲邀請的玩家才能使用；被選中的玩家將會收到電郵通知。

PS5終於可以用到Discord了

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而Discord官方也在推特發文表示PS5 Discord的正式版將很快推出，還貼出了一條攪笑影片逗玩家開心。

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Discrod也在官方網站上發表博文介紹如何使用PS5版Discord，方法也十分簡單，只要在PS主機上將PS帳號和Discord帳號連動，即可以在PS5上取用Discord帳號及加入語音通話。

Discord 可能係而家最受機迷歡迎的交流平台

現時Discord大概是遊戲界內最普及的通訊交流軟體，它的特色是免費之餘功能齊全，結合了語音通話和文字聊天室兩大通訊，在此之上還支援遊戲畫面直播、bot等多姿多彩的功能。不論是想要一個語音通話軟件來和朋友邊聊天邊打機（例如Switch就沒有內建語音通話系統，如果遊戲方面也沒有提供的話，就只能靠Discord等通語軟件了）；還是想要一個文字頻道來交換及記錄資訊，或是想要一個平台來聚集遊戲同道互相交流都非常適合。如果你仍未用過Discord，可參看下文介紹：

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Discord

自從PS5推出之後，Sony官方強行將Party（派對）和話音功能綑綁在一起，玩家必須要先建立派對才能進行語音通話，包括記者在內的不少玩家都覺得非常不便。希望PS5的Discord實裝之後玩家們可以更便利地使用語音及其他社交功能吧。

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