淋巴癌｜頭頸部、腋下出現不明腫塊要小心！淋巴瘤變形疼痛勿輕視

台灣一名68歲的男子，右側頸部突然出現一顆小腫塊，初期沒有任何不適，之後逐漸變大且合併紅腫熱痛，但他並未積極治療，直到腫塊變形有如鴕鳥蛋才連忙就醫。



經切片檢查確診「伯基特淋巴瘤」，腫瘤已經逼近氣管僅隔0.1公分，還出現多種併發症。

台灣亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科主治醫師賴彥廷表示，患者很早就發現異常，但卻遲遲不願就醫，只靠自行服用止痛藥與偏方緩解，直到三個月後，腫塊已經大如鴕鳥蛋，外觀明顯變形、疼痛難耐，患者才連忙前往耳鼻喉科求診，經切片檢查後確診為「伯基特淋巴瘤（Burkitt's lymphoma）」，這是一種罕見但極具侵略性的非何杰金氏淋巴癌，腫瘤生長速度非常快，若未即時治療，恐將危及生命。

頸部長出「鴕鳥蛋」壓迫氣管險致命，竟是伯基特淋巴瘤惹禍！

賴彥廷指出，每個人身上都有許多淋巴腺，淋巴腺比較集中的位置，包括:頭頸部、腋下、鼠蹊部、縱膈腔及腹腔等部位，當這些區域有感染源侵入時，該區的淋巴腺就會跟著腫大、發炎，若是淋巴細胞出現惡性轉變，則會轉變成惡性淋巴瘤，也就是俗稱的淋巴癌。

他表示，像前述患者的個案，經進一步斷層掃描檢查發現，腫瘤與氣管僅僅相隔0.1公分，幾乎已經壓迫到呼吸道，若是再晚一步，患者可能會因窒息而喪命，加上治療前，患者已經出現自發性的「腫瘤溶解症候群」，這常見於化療過程中腫瘤細胞大量死亡後，細胞內代謝廢物釋出至血液中，進而阻塞腎小管，造成高尿酸血症、高鉀血症，也大幅增加急性腎衰竭與需要洗腎的風險。

頸部、腋下有不明腫塊、短時間變大或腫痛，務必盡速就醫

賴彥廷說明，像上述個案，腫瘤已經逼近氣管僅隔0.1公分時，必須進行第一次化學治療，同步給予靜脈補液、調整電解質及預防腎衰竭的支持性療法，雖然治療過程中病人可能會出現白血球低下與胃潰瘍出血等併發症，不過如果若有即時發現處理都可以安全度過。在第一階段療程後，患者頸部腫塊可以完全消退，腎功能也恢復穩定。

賴彥廷提醒，淋巴瘤絕對不是並非不治之症，尤其是像伯基特淋巴瘤或是最常見的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」這類高侵襲性的淋巴癌，只要能越早發現、越快開始治療，控制效果就越好，甚至有機會達到完全緩解，因此若發現頸部、腋下、鼠蹊部等部位有不明腫塊、短時間變大或合併有疼痛或紅腫熱感，請勿輕忽拖延，務必及早就醫，爭取治療的黃金時間。

