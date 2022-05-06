五月送禮｜脫髮困擾點處理？玩遊戲留言贏「01積分」及AI頭皮分析

香港人工作壓力大，加上部分受「長新冠」後遺症影響，脫髮問題困擾不少都市男女，髮線後移、 頭頂稀疏不單影響個人儀表自信，更可能是身體發出的健康警號，絕對不容忽視！不想錯過處理的黃金時間，就要先了解脫髮原因，再對症下藥。醫師Easy 深明脫髮人士的苦況，特意準備護髮教室，由即日起至5月15日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答簡單問題，首200位參加者可獲得500「01積分」；留言分享自己的頭髮問題，獲選中的50位參加者，可免費體驗AI FotoFinder頭皮分析乙次。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【人工智能治脫髮】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

首200位參加者可獲得500「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



４. 留言分享自己的頭髮問題，獲選中的參加者可獲髮森Hair Forest 脫髮再生活髮中心贊助的「AI FotoFinder頭皮分析免費體驗乙次」，名額50個。

「AI 頭皮分析儀 FotoFinder」榮獲德國紅點設計獎，採用嶄新科技，全方位掃描頭皮，收集多項客觀數據，包括一般分析儀無法採集的四項關鍵參考指標：「毛髮數量、直徑、粗髮、細髮的比例」、「一根、二根或多根毛髮的毛囊比例」、「空毛囊數量」和「毛髮中線密度」；並以人工智能自動分析，務求全面掌握找出脫髮成因。最後透過精準定位功能，追蹤毛髮生長情況。

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