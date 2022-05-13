鼻敏感｜夏天常開冷氣鼻敏感頻發 醫生教洗鼻紓緩 可用花灑沖鼻？

俗稱「鼻敏感」的過敏性鼻炎，是本港常見的都市病之一。而夏天炎熱潮濕，加上經常出入冷氣地方，更有誘發鼻敏感的風險，長期打噴嚏、流鼻水絕對令人困擾不已。要紓緩鼻敏感症狀，除了藥物及避免接觸致敏原外，洗鼻亦其中一個有效的方法，然而大家又懂得如何正確洗鼻嗎？



洗鼻是其中一個可紓緩鼻敏感的方法之一。（Shutterstock）

塵蟎為夏天鼻敏感頻發原因之一

鼻敏感是常見都市病，本港平均每4人就有1人患上鼻敏感。據衞生署資料顯示，鼻敏感主要可分為兩大類：

季節性：如花粉引起的過敏

終年性：如灰塵、黴菌、毛髮引起的過敏



當中較常見的徵狀包括：

鼻：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等

眼：眼睛發癢、流眼水

其他徵狀：可能有其他身體敏感的情況，例如濕疹、哮喘



誘發鼻敏感的因素多不勝數，不過觸發夏天鼻敏感頻發的原因主要與冷氣有關。夏天下不少人在家中也會長開冷氣，此舉會令冷氣隔塵網更易積塵，為塵蟎的滋生提供大量條件。

而塵蟎及其糞便本身是鼻敏感的致敏原之一，它們亦會隨冷氣的氣流散布室內每個角落。此外，夏天頻繁出入冷氣環境所造成的溫差，亦是誘發鼻敏感的原因之一。

▼如何在家正確洗鼻？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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睡前一小時勿洗鼻

然而，鼻敏感並無根治方法，主要是預防病發、緩和病發時的徵狀。過敏性鼻炎的徵狀多屬短暫，一般不須特別治理亦會自動減退，不過如情況持續，洗鼻是其中一個紓緩鼻敏感症狀的方法。

據耳鼻喉科專科陳穎鈞醫生受訪指，洗鼻的方式有兩類，第一種是鹽水噴霧，而另一種就是鹽水沖鼻。

1. 鹽水噴霧



噴霧通常是從壓縮罐或噴霧機放出，利用鹽水噴霧讓鼻腔內分泌稀釋，使鼻涕及污染物較容易排走。它的好處是安全和易用，且極少機會對鼻黏膜造成傷害及刺激；但由於其流水量低，故對發炎較嚴重及分泌較濃稠的情況時，治療效果便略為遜色。

▼同場加映，消委會指標示不清的噴鼻劑樣本包括：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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2. 鹽水沖鼻



以載有鹽水的洗鼻壺或針筒沖洗鼻腔，則較徹底和有效。可是，沖洗壓力不可太大，否則容易傷害鼻黏膜、甚至刺激到耳咽管，令耳朵不適。尤其在幫助幼童洗鼻時應多加小心，避免被鹽水嗆到、吸入至氣管及肺部而造成傷害。

做法：



1. 預備一杯水（250毫升），再加約半茶匙（約2-4克）食用鹽

2. 洗鼻過期間低頭打側，張嘴用口呼吸

3. 使用已消毒的洗鼻壺或針筒等工具，把鹽水流入其中一邊鼻孔，經另一邊鼻孔流出

4. 最後再輕力擤清鼻涕及鼻腔內的鹽水

*有碘質(Lodine)敏感人士可用無碘鹽代替食用鹽

注意事項：



1. 洗鼻的工具須保持清潔，確保沒污漬或異味

2. 不可用水喉水洗鼻

3. 避免在睡前一小時洗鼻，以免入睡後鹽水流入咽喉，引起咳嗽

4. 如洗鼻過程中有任何不適，須立即停止

▼同場加映，鼻竇炎、過敏性鼻炎差異（點擊下圖看清！👇👇👇）

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洗鼻三大疑問

Q1. 洗澡時，可用水或花灑洗鼻嗎？



不可以。這樣會令情況惡化。由於清水沒有鹽份，會讓水份子經滲透作用跑到鼻黏膜內的軟組織，造成「水腫」，令鼻塞情況更為嚴重。

另外，水喉水亦有機會含有微生物。外國個案可見，有病人從水喉水洗鼻感染阿米巴變形蟲後致命。

Q2. 鼻孔內有好多鼻屎以致鼻塞。為甚麼用鹽水洗鼻後愈洗愈多鼻屎，且用手指挖出愈挖愈多，更導致出血?



鼻屎是乾竭並乾固的分泌物，有少量黏附在鼻孔及鼻毛上是正常的。可是，當份量很多，甚至帶血或鼻孔疼痛的話，則可能是鼻孔黏膜受到細菌感染，而不潔的洗鼻噴嘴可以是細菌污染的源頭。

Q3. 為甚麼每次洗鼻都會打乞嚏，甚至連水也不能噴進鼻內，洗後反而更塞?



鼻黏膜嚴重發炎和腫脹時，任何物理刺激只會令它反應更大。這時不應刺激鼻黏膜，故不應洗鼻，而是利用合適的藥物治療。

▼同場加映，按壓兩個穴位止鼻敏感、噴嚏（按圖了解👇👇👇）

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耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞（受訪者提供）

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