尿失禁｜台灣6旬婦一笑就不自覺漏尿！3招緩解應力性尿失禁

台灣67歲林婦愛吃美食，有體重過重等問題，每次和朋友聚會，只要大笑就會忍不住漏尿，身體也隨之出現異味，嚇得她再也不敢與人聚餐。泌尿科醫師表示，尿失禁為非自主性尿液溢出，是女性常見泌尿系統疾病。



女性漏尿原因

台灣書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，尿失禁好發於中年以上女性。根據台灣衛福部國健署調查，台灣女性50歲以上尿失禁盛行率約為1/5，65歲以上女性更高達1/3，其中應力性尿失禁約佔一半。然而根據門診觀察，不少女性認為罹患尿失禁是自然老化現象，僅有不到20％病人會尋求就醫治療。

▼尿失禁常見原因（按圖👇👇👇）

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不自覺漏尿？小心4種尿失禁

張雲筑解釋，尿失禁可分為應力性尿失禁、急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁、持續性尿失禁。而50歲以上的女性尿失禁患者約一半為應力性尿失禁，應力性尿失禁的病理機轉為尿道阻力不足、骨盆底肌肉支撐力減弱。

張雲筑說明，應力性尿失禁的好發原因為體重過重、懷孕生產後骨盆肌肉韌帶鬆弛、停經後尿道及陰道組織萎縮、骨盆腔手術後對膀胱、尿道組織直接或間接的傷害、組織老化衰弱等。當腹壓突然明顯增加，如咳嗽、打噴嚏、提起重物或大笑，出現小便不自主滲流的現象。

而急迫性尿失禁是膀胱過動症者在急尿感後不受控地漏尿。滿溢性尿失禁則是膀胱無力患者，在尿液漲滿膀胱後，才順著尿道慢慢滲出，一般容易發生在糖尿病及中風後病人。持續性尿失禁患者則是無論採取哪種姿勢動作，都會不停漏尿，常發生在尿路瘻管或尿道組織嚴重受損的病人。

尿失禁自我檢測（按圖👇👇👇）

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應力性尿失禁依臨床症狀可分為輕度、中度及重度。輕度者在腹壓高度增加，如咳嗽、打噴嚏、抬重物時才有小便失禁；中度是腹壓輕度增加，如走路、彎腰、站起身時有小便失禁現象；重度者連在床上翻滾都會產生尿失禁。

當應力性尿失禁的症狀持續進展，或已是中度以上，建議先至泌尿科釐清原因，由醫師規劃藥物治療、練習正確的凱格爾運動或安排物理治療。若積極治療半年後仍無顯著進步的患者，可考慮經由強化尿道的注射治療或懸吊帶手術，改善應力性尿失禁造成的生活機能障礙。

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漏尿怎麼改善？

張雲筑建議，除了配合醫師治療外，調整生活習慣對於改善症狀也有幫助，像是建立適當喝水及排尿習慣，適量補充水分，而不是一次大量飲水，每1～2小時攝取100c.c.～200c.c.開水；1.5小時～2小時將膀胱中的尿排空，避免膀胱蓄積過多的尿液。也可以多吃高纖飲食，避免慢性便秘，導致需要用力排便，增加腹壓，另外也要進行體重控制，循序漸進的適量運動，如凱格爾運動等。

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