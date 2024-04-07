微整形｜玻尿酸豐唇為顏值加分？5術後保養貼士唇形更持久
撰文：健康2.0
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現代社會對於美感越發重視，玻尿酸豐唇逐漸成為許多追求完美嘴唇形態的人會採取的方法之一。這項微整形手術不僅能夠改善唇形問題，還能為顏值加分不少。
然而，術後的保養對效果維持也很重要，台灣芳療醫美醫師吳易儒分享了術後保養「三不兩要」原則，幫助唇形更持久。
玻尿酸豐唇術後5保養秘訣（按圖了解👇👇👇）
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誰適合做玻尿酸豐唇？
吳易儒表示，玻尿酸豐唇是一種微整形手術，能夠有效改善薄唇、唇形不對稱、唇紋過多、嘴角下垂等問題，打造誘人的「可愛美唇」。
玻尿酸豐唇的恢復期？效果能維持多久？
吳易儒指出，玻尿酸豐唇術後約3至5天就能呈現自然漂亮的唇形，效果可維持6至18個月，實際可維持時間則看個人體質與術後保養而有所不同。
玻尿酸豐唇術後5保養貼士
關於玻尿酸豐唇術後保養，吳易儒提醒有以下5點要注意：
玻尿酸豐唇保養貼士1：避免高溫
玻尿酸怕熱，高溫會加速玻尿酸的吸收代謝。因此，術後應少吃高溫食物，並儘量避免前往溫泉、桑拿、汗蒸幕等高溫場所。
4件事避免唇炎進入惡性循環（按圖👇👇👇）
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玻尿酸豐唇保養貼士2：不要常喝酒
酒精會促進血液循環，進而加速玻尿酸的代謝。術後偶爾小酌還是可以，但若經常喝酒，就會影響玻尿酸的維持效果。
玻尿酸豐唇保養貼士3：勿熬夜
熬夜會導致肌膚缺水，而肌膚缺水則會加快玻尿酸的吸收速度。應避免熬夜，以維持肌膚水分。
▼如何分辨不同的色斑？（按圖了解👇👇👇）
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玻尿酸豐唇保養貼士4：常濕敷
術後可以使用唇膜或化妝棉沾化妝水進行濕敷，幫助保濕。
玻尿酸豐唇保養貼士5：多補充水分
維持身體有充足的水分，進而降低玻尿酸的吸收速度。
若想達成更持久的豐唇效果，吳易儒建議可以考慮自體脂肪豐唇，或用假體來達成長效。這些術後保養貼士不僅適用於玻尿酸豐唇，對於玻尿酸隆鼻、玻尿酸下巴等其他類型的玻尿酸注射，也都能幫助維持術後的效果。
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