抗衰老｜47歲不老男神鍾漢良臉頰鬆弛滲大叔味 2按摩法助減淡皺紋

47歲的鍾漢良早在1993年出道，出道29年直到現在還維持著年輕的模樣而被稱作「不老男神」，鍾漢良一直活躍在熒幕前，多年來憑《錦心似玉》、《何以笙簫默》、《天龍八部》等劇集穩坐男神寶座。近日鍾漢良參與綜藝節目《超有趣滑雪大會》，就教網民驚覺，原來男神已變中年大叔！在最新一集播出的節目中，鍾漢良以一身厚重的冬衣現身，但他英俊的臉蛋明顯浮腫、法令紋深遂、眼皮略為鬆弛，令人懷疑他是醫美過度而在做起誇張的表情時表情僵硬。事實上，誰都敵不過歲月痕跡，有日本美容師就教授２個按摩手法，減淡法令紋逆轉肌齡。



鍾漢良原本個靚仔樣。(鍾漢良微博)

主力在國內發展的鍾漢良，除了影視作品也在不少綜藝上看到他的身影。最新一集《超有趣滑雪大會》播出後，鍾漢良的「新模樣」惹起兩岸網民熱議，認為是他做的醫美太過火，導致原有的帥氣消失，「填淚溝啊那麼明顯」、「我感覺是打針了」「媽呀我接受不到」等評論成為熱話。雖然有粉絲認為單純是節目剪接時，剪接師所下的濾鏡太重手，才會讓他看起來顯得不太自然，不過「不老男神」衰老看來已成事實。

按摩法令紋 可提拉蘋果肌

鍾漢良被指顯老的其中一個原因是他的法令紋深遂。法令紋又稱「虎紋」，位於兩邊鼻翼沿著蘋果肌下方至嘴角處，隨年齡增長、膠原蛋白流失，肌肉尤其是蘋果肌會鬆弛下垂，便加深法令紋，使得外表看來顯老、憂愁及嚴肅。日本美容師Coco就在她的YouTube頻道教授一套零成本面部按摩法，只有2大步驟，有效逆轉肌齡。Coco提醒，進行按摩前，需徹底清潔面部，並完成護膚程序。每日做1次，每次1分鐘，可改善法令紋。如想預防法令紋，則每星期進行1次。鍛鍊面部肌肉如鍛鍊身體一樣，是需要堅持才能更有效果。

法令紋令人顯老，令不少女性為之驚恐。（資料圖片）

Coco表示，第一步是需先放鬆肌肉：用中指按壓法令紋，點壓後小範圍輕輕移動，維持約5秒，之後順著法令紋，從鼻翼按到嘴角；第二步就是提拉面部肌肉，只需用手指公點壓鼻翼位置，先按5秒，其後向耳珠方向斜向上提拉，按壓5秒。之後手指公放到顴骨下方，同樣向上提拉及輕輕按壓5秒，一路往耳朵方向移動並按壓5秒，直至耳珠。重覆整套動作至另一邊面。