壯志凌雲獨行俠｜Jennifer Connelly童星出身 仙氣靚樣維持逾40年
撰文：醫美Easy
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湯告魯斯（Tom Cruise）的經典作品《壯志凌雲》（Top Gun），事隔36年推出續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）。上映以來口碑及票房皆報捷，更創下湯告魯斯個人最佳開畫票房紀錄，當中香港上映首4天收近2300萬，成績相當理想。電影繼續以美國海軍作背景，除了湯告魯斯繼續擔任主角，女角找來51歲的奧斯卡最佳女配角得主，珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）飾演酒吧老闆娘，與湯告魯斯開展浪漫黃昏戀。珍妮花康納莉自10歲起已在片場打滾，多年來的靚樣絲毫未變，而且更是樣靚身材正，吸引不少影迷。
現年51歲的Jennifer擁有愛爾蘭、挪威及猶太血統，在她10歲時已獲邀出任兒童模特兒，之後開始參與電影的試鏡，12歲就被選中參演經典黑幫片《義薄雲天》（Once Upon a Time in America）飾演女主角的童年；14歲主演與大衛寶兒（David Bowie）合作的《魔幻迷宮》（Labyrinth）。2001年，Jennifer更憑電影《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）勇奪奧斯卡最佳女配角、金球獎最佳電影女配角、以及英國電影學院獎最佳女配角獎項，不止有外表，更有實力。
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雖然年紀輕輕已入行，不過Jennifer並沒有放棄學業，好學不倦的她邊讀書邊演戲，於耶魯大學主修戲劇，後期轉到英文系，及後在史丹福大學學士課程畢業。憑住她的天使美貌以及魔鬼身材，集仙氣與性感於一身，絕對是90年代的女神，曾於多部電影作性感甚至裸露的大膽演出，至今仍令一眾戲迷留下深刻的印象。
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