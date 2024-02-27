凍齡｜60歲章小蕙分享春季養生秘訣　自製1款美顏飲習慣維持30年

60歲的章小蕙曾被封為「香港第一拜金女」，近年她將事業重心轉往內地， 經營「名媛風」直播，不僅變成「帶貨女王」；還開設小紅書拍片，積極與網民分享人生經歷及美妝護膚秘訣。鏡頭前的她氣質優雅、保養得宜超凍齡，皮膚白晰透亮令不少網民驚訝。近日她更大方公開3個春季養生的方法，由內在調理入手維持年輕；一起來了解一下吧！

60歲的章小蕙曾將事業重心轉往內地， 經營「名媛風」直播，變成「帶貨女王」。（圖片：小紅書@章小蕙）

春季養生秘訣一：養顏玫瑰

章小蕙表示，她每天早上起床後喝一杯玫瑰露水，這個美容習慣從九十年代開始養成，足足堅持了30多年。玫瑰純露多由大馬士革玫瑰、精油和花水組成，只需在40至60度的溫水加入數滴，就能補充水分、即時滋潤保濕。而且有效促進新陳代謝、排毒養顏、改善毛孔粗大及皮膚暗沉等，更可用作平衡荷爾蒙，有助紓緩經前症候群及經痛。

章小蕙每天早上起床後喝一杯玫瑰露水，這個美容習慣從九十年代開始養成。（圖片：小紅書@章小蕙）

春季養生秘訣二：養身蜂蜜

當章小蕙寫稿或者工作得很累的時候，就會直接飲用一管850+MGO麥蘆卡蜂蜜迅速補充身體所需養分；她形容其為「懶人補充劑」，就算之前確診新冠肺炎或感冒時，也有助紓緩喉嚨痕癢和提升免疫力。MGO是一種全新區分蜂蜜的標準；濃度愈高，抗菌功效則愈高。她每天早上做咖啡時，也會加入一匙300+MGO麥蘆卡蜂蜜，增添香濃感又提神。

麥蘆卡蜂蜜有助紓緩喉嚨痕癢和提升免疫力。（圖片：小紅書@章小蕙）

春季養生秘訣三：養生泡茶

章小蕙分享愛喝的養生玫瑰花茶製法，粉劑裡包含攪碎的玫瑰果、花瓣及玫瑰精油等材料，加水沖泡即可。她表示，在生病時無法喝咖啡，就會轉投健康茶的擁抱。有不少團隊成員雖然喜歡喝茶，但部分卻擔心影響睡眠週期及質素而感到焦慮，所以通常都避免下午5時後飲用。為此她建議可挑選不含咖啡因的「晚安茶」，睡前喝有放鬆、緩解疲勞的保健功效。