小S徐熙娣解放火辣身材！3招養成美腿螞蟻腰　急救減肥菜單全公開

45歲的徐熙娣（小S）近期分享全家人外遊的照片，火辣身材終於大解放！身為三孩之母的她完全零贅肉零走樣；穿上黑色連身泳衣，曬出豐滿上圍、螞蟻腰及筆直長腿，令不少網民驚訝，甚至直呼「太犯規」。就算與16歲的二女兒許韶恩（Lily）站在一起，也非常搶鏡。想要維持完美體型離不開嚴格管理和自律，她曾分享過3招獨門的瘦身方法；不妨了解一下！

小S徐熙娣的長腿相當吸睛。（圖片：elephantdee）

瘦身方法一：減肥急救菜單

小S分享，當自己要出席重大活動、拍劇需要緊急瘦身時，就會立即控制飲食；曾試過以低熱量「急救菜單」在短短一個內月減掉5.5公斤。

早餐：燕麥粥／乳酪



晚餐：少許澱粉質、蔬菜、肉片及水煮蛋



在減肥過程中，小S多數只吃2餐，烹煮方式也盡量蒸或水煮，保持清淡；而且會攝取大量水份，可促進新陳代謝；加上晚上6點後絕不進食，讓身體有更多時間消化，減少脂肪囤積的機會。她平時注重均衡營養，不會經常採用這個方式，反而會調整進食順序「先蛋白質，後蔬菜、澱粉」，有助增肌同時避免熱量過高。

不過提醒大家，如此極端的減肥節食或對身體有負面影響；如有疑問，請先諮詢醫生或營養師的專業意見。

小S曾試過以低熱量「急救菜單」在短短一個內月減掉5.5公斤。（圖片：elephantdee）

瘦身方法二：堅持運動

培養固定的運動習慣對減肥的影響相當大，在小S的社交平台上可見，她經常跳舞、練Zumba、打羽毛球、做瑜珈等不同類型的有氧運動，不單有助流汗排毒、改善氣色及新陳代謝，令人變得年輕之餘，還可加速燃脂、鍛鍊身體協調性和平衡感，更能雕塑線條。運動後，她亦會浸浴放鬆，促進血液循環、去水腫。

培養固定的運動習慣，對減肥的影響相當大。（圖片：elephantdee）

瘦身方法三：適當補充膠原蛋白

小S曾透露，短時間快速減肥有機會令膠原蛋白流失，變得臉凹下垂又憔悴。所以她養成每天早晚空腹喝膠原蛋白飲的習慣，維持滿滿的逆齡少女感，呈現最佳狀態！