日本Chiikawa專門店掃貨攻略　8大主題餐廳+周邊精品　附預約教學

日本漫畫家 nagano（ナガノ）創作的漫畫系列Chiikawa（吉伊卡哇/ちいかわ）不但在日本人氣高企，亦俘虜亞洲及全球不少粉絲。每次有活動或限定商店都會吸引大量人流到店搶購。開罐Opener就為大家整合了Chiikawa粉絲到日本時必去的8個周邊主題店，一起來看看吧！



【1】Chiikawa Land（ちいかわらんど）

Chiikawa Land是官方的常設商店，能買到各種各樣可愛周邊，例如公仔、吊飾、文具和家居雜貨等等。分店亦有店舖限定商品，可愛的畫家帽系列正是東京站分店限定。除此之外，分店亦各有紀念印章，大家也可以挑戰走訪全國所有分店儲齊印章。雖然Chiikawa Land是常設商店，但有活動或新限定商品推出時，就可能需要提前在Livepocket線上預約入場整理劵，去之前大家要留意官方資訊啊！

原宿店

地址：東京都涉谷區 神谷前6-1-9 Kiddy Land原宿店 1F

營業時間：11:00-20:00

交通：地鐵「明治神宮前」站4番出口徒步2分鐘/「表參道」站A1出口徒步6分鐘，JR山手線「原宿」站東口徒步 7分鐘

東京站店

地址：東京站八重洲北口地下1階 東京站一番街 東京Character Street

營業時間：10:00-20:30

交通：東京站「八重洲地下中央口改札」徒步2分鐘

東京SkyTree店

地址：東京都墨田區押上1丁目1-2 東京Solamachi East Yard3階12番地 特設會場

營業時間：10:00-21:00

交通：「押上」站B3出口徒步2分鐘

👉👉👉Chiikawa Land日本全國分店列表

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【2】Chiikawa魔法少女主題商店（まじかるちいかわストア）

魔法少女造型的Chiikawa們人氣極高，新宿丸井百貨0101就有一間主題商店，專賣魔法少女系列的周邊。店內買滿2,200日圓（大約港幣119元），還會隨機送一張魔法少女Chiikawa雷射閃卡（全10款）。不過因為商品太受歡迎，產品經常缺貨售罄，有喜歡的商品就要快手啦！

地址：東京都新宿區新宿3丁目30-13 新宿丸井本館1階

營業時間：11:00-20:00

交通：地鐵「新宿三丁目」站A1出口

+ 6

【3】Chiikawa Restaurant

位於池袋Parco的Chiikawa Restaurant以家庭餐廳為主題，餐廳內裝修和限定餐點都非常適合打卡，連點餐鐘也是栗子饅頭前輩。餐廳採取全事前預約制，需要提前在Lawson Ticket上購買整理劵才可以入場。而預約需要日本電話號碼，當日亦需本人入場。餐廳的周邊區則經常開放入場，即使預約不到餐廳亦可以去掃餐館制服的Chiikawa周邊，大家不妨可以去碰碰運氣，或者留意餐廳的X上當日消息。

地址：​​東京都豊島区南池袋1丁目28-2 池袋PARCO本館7F THE GUEST cafe&diner

營業時間：11:00-21:30

交通：「池袋」站22番出口 徒步1分鐘

+ 4

【4】京都伏見Chiikawa MOGUMOGU本舖

除了Chiikawa Land店舖之外，京都還有一家以「吃」為主題的周邊店舖。產品有濃厚的京都風情，配合吃著京都傳統特產名物的Chiikawa們非常可愛。店舖限定有伏見稻荷掛飾公仔，2樓亦設有和兔兔合照的佈景，絕對不容錯過！

地址：京都府京都市伏見區深草稲荷中之町46-1

營業時間：9:30-17:30

交通：JR奈良線「稻荷」站徒步2分鐘、京阪本線「伏見稻荷」站徒步3分鐘

+ 3

【5】風獅手信屋

沖繩的風獅手信屋充滿度假風的周邊，除了公仔、吊飾和風獅ver.主角周邊之外，亦有風獅圖案的夏威夷恤衫，個性爆棚！店舖門前有兩隻大風獅供大家打卡，若是風獅粉絲一定要走訪。

地址：沖縄縣浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添西海岸PARCO CITY 3F

營業時間：10:00-22:00

【6】NAGANO MARKET

NAGANO MARKET是日本漫畫家 nagano（ナガノ）的官方商店，售賣Joke Bear等人氣作品的周邊。店內亦有不少Chiikawa，並他們與作者其他作品聯乘的周邊。

東京MARRONNIER GATE銀座店

地址：東京中央區銀座2丁目-2-14マロニエゲート銀座14/F

營業時間：11:00-21:00

交通：「有樂町」站中央口徒步4分鐘，「銀座一丁目」站4番出口徒步2分鐘，「銀座」站C8出口徒步3分鐘

大阪心齋橋店

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋1丁目8-3 心齋橋PARCO 5F

時間：10:00-20:00

交通：地鐵御堂筋線「心齋橋」站4A出口

【7】KIDDYLAND

日本著名精品店KIDDY LAND售賣大量角色精品，當中亦有售賣Chiikawa周邊商品，雖然款式和稀有度可能不及官方專門店，但勝在不用搶飛、不用排隊啊！

+ 12

【8】Chiikawa拉麵店

Chiikawa拉麵店重現漫畫內登場的「郎」拉麵，店內提供迷你（JPY 1,540/HKD 83.2）、小（JPY 1,760/HKD 95.1）和大（JPY 1,980/HKD 107）的三種份量，分別會附有Chiikawa、Hachiware和Usagi的卡板（不能帶走），而拉麵裡面的魚糕也是主角們的形狀。店舖的特典包括按所點的拉麵份量送相應的貼紙，每點一杯飲料亦會隨機送一張透明小卡（全8款）。而且店舖的周邊例如碗、杯和T-shirt等等亦是限定預約到店客人才可以購買（官方周邊網亦有售）。

澀谷店

地址：東京都澀谷區宇田川町15-1澀谷PARCO B1F

限定期間：2024年8月23日（星期五）至2025年5月6日（星期二）

營業時間：11:00-22:00

交通：「澀谷」站徒步5分鐘

名古屋店

地址：愛知県名古屋市中區榮3-29-1名古屋PARCO 西館7F

限定期間：2024年3月19日（星期二）至（未定）

營業時間：11:00-21:00

交通：地鐵名城線「矢場町」站5番出口 徒步1分鐘

（X：@chiikawa_market）

Chiikawa商店預約教學

Chiikawa店舖的入場整理劵主要需通過Livepocket平台預約。網站支援日文和英文，大家輸入資料確認身份，成功申請帳號，並完成電話認證後就可以進行預約。網站以「Chiikawa」關鍵字搜尋商店結果似乎不太準確，建議先以日文「ちいかわ」搜尋後才將網站語言改回英文繼續預約。

👉👉👉Chiikawa商店預約傳送門

【1】選取希望預約商店

【2】選擇心儀日期及時段

【3】留意登記期限內申請，並選擇張數。

【4】預約成功後於個人頁面下載入場QR Code，到店時給店員掃瞄及確認身份即可入場