港男幫襯速剪秒變「河童」極慘：師傅都出舖頭笑！後續超狂大報復

近年來，除了不少港人北上光顧深圳髮型屋外，香港亦多了不少單剪髮型屋，以親民價錢和速度快捷吸引不少港人，而近日就有位港男光顧屋邨單髪髮型屋後秒變「河童」，怒轟髮型師罔顧顧客需求胡亂剪髮，引來不少網民嘲笑和反駁「一分錢一分貨」。



Facebook截圖

近日，有網民在Facebook群組「全港店舖消息（開張/執笠）關注組（店舖/餐廳/零售/商場/小店/大集團/實體經濟）」中發文，分享到單剪髮型屋剪髮中伏的經歷，事主表示「坐低同個師傅講三邊修短啲，唔使剷青，前面剪碎就得」，結果該髮型師直接用電鏟將樓主剷青，「求求其其5分鐘就當剪完」，在剪髮後看成果時，樓主驚訝發現自己秒變「河童」，左耳上全部頭髮鏟到全青，「同其餘部份完全唔係一個layer，成個頭睇落成個河童咁款」。

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而幫事主剪頭髮的女師傅疑似知道自己技術不足，「走咗出舖頭笑，道歉都冇個」，亦似乎對男子剪髮失敗無能為力，便取出投訴電話予事主，「個女師傅淨係識拎住個投訴電話叫我打去嘈」，樓主更用手機拍片記錄遭遇望女師傅給他個交代，「剪到個頭好似河童咁呀，好似比狗咬」，更直嘆現時香港剪髮的服務質素堪憂，難怪有許多港人北上消費。

而該帖文亦隨之引來眾多網民留言討論，有部份網民認為一分錢一分貨，認為樓主不應有太多要求，「其實你俾六條嘢，間舖俾返六條嘢嘅師傅你都好正常，點解人哋要出邊六舊水搵返相熟嘅師傅？」、「俾蔗渣嘅價錢，想要燒鵝嘅享受！」、「單剪你想點？」、「合理，剪得好就唔洗收你幾十蚊，你估唔洗學唔洗經驗同時間？」，亦有部份網民認為樓主的經歷慘痛，「如果大家覺得俾60蚊就可以剷到咁嘅話，其實呢類髮型鋪存在價值係0。 但又周圍開到成行成市，即係話都有師傅剪得唔錯。」、「係你carry 個頭，唔好俾個頭carry 你。認真，佢真係唔識剪架喎」、「堅慘」、「點出街啊」。

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而其後事情在近幾天亦有後續發展，有網民發現懷疑事主在街邊貼街招，在threads發文並以「笑到噴包」為題，而街招除了店舖位置外，亦標榜「剪完5分鐘變『河童』」、「剪完個師傅都走出舖頭笑」，不少網民都樓主貼街招行為而爆笑，「嬲到印街招，應該真係超嬲」、「損敵一百，自損一千」、「好慘，但好好笑，睇嚟佢真係好嬲」、「還去貼傳單，可見怨念超級深」，而亦有少部份網民認為是該髮型屋藉此機會賣廣告，「會唔會係曲線marketing」、「其實懷疑係廣告」。