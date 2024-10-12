12星座秋季運程｜天蠍小心樹敵　雙魚不宜投資　白羊盡是霧水情緣

今年秋天的星座運勢小貼士，圍繞大家情緒展開，每個星座都會有每個星座的小煩惱。



白羊座

1. 進階路上總有阻礙，還會有很多盯着自己得獎，生怕自己搶佔資源的小人。

2. 越是渴望深度被理解，就越容易發現各自思緒的差異。

3. 單身者脱單快，分手也快，全憑興奮談戀愛，難渡磨合期。



今秋白羊依然有很多晉升機會，學習能力也大漲，在事業／學業領域白羊是風光快活的。就是人際關係沒有那麼順利，招嫉妒，競爭激烈，情感關係相對脆弱。

金牛座

1. 一旦渴望偏財，偏財就不會來（無慾無念反而來財了）

2. 事業上的累，是真的累！

3. 為什麼啥話都要直説呢？



要賺錢，金牛可以在這個秋天賺個痛快，就是這種渴望不能明晃晃寫臉上，不要掉錢眼。金牛溝通能力下降，表達容易引發誤會，建議明説，直白簡略地溝通，不然會被誤解。

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雙子座

1. 愛情好像越來越無聊了。

2. 突發事件應對多了，也會造成心累。

3. 心情複雜，希望激情衝擊，又害怕影響正常生活運轉。



雙子今秋面臨選擇題，要麼是接受動盪變化但新鮮有趣的生活，要麼接受無聊生硬但安穩平和的日子。一旦想反覆橫跳，那就是煩躁的開始。

巨蟹座

1. XXX真的好優秀，好羨慕，又有點嫉妒。

2. 直白地談情説愛，其實挺害羞的。



巨蟹今秋相對樂觀，在人際關係上總有好消息，比如貴人提攜或愛人體貼，有了這些温暖的人際關係，就算工作辛苦也是甜的。你們唯一的煩惱就是和優秀的，高情緒價值的人相處時，也許自愧不如，不知何以為報吧。

獅子座

1. 真的走到了放棄的節骨眼。

2. 略感疲憊，分身乏術。



今秋對獅子來説是考驗耐力的時期，很多事情都開始進入白熱化，需要獅子日復一日枯燥付地出努力，想放棄是正常情緒，但放棄了就丟失了很好的一條路以及浪費了之前的努力。個人發展的忙碌也容易影響獅子的家庭生活。

處女座

1. 被迫提升情商。

2. 和老闆吵架都不怕，就怕和爸媽吵架。

3. 關鍵時刻掉鏈子。



其實職場和學校，對處女來説都不是高難度場合，偏偏這段時間容易一時疏忽。平時都是處女挑別人毛病，今秋可能要挑自己毛病了。夫妻關係和家庭關係需要謹慎面對，吵架可能性UP。

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天秤座

1. 領導也不好當啊~

2. 買買買容易上頭。

3. 專注度不夠，做什麼事都容易分心和放棄。



不少天秤已經跨入了職業新階段，有部分還當上了領導位，到處斡旋，適應新的人際關係和矛盾，真不容易。這種心累使得天秤開始丟失對業務細節的把控，難以靜心做精細活。財務管理不順，人情支出變多，自己想買的也多。

天蠍座

1. 一不小心説多了。

2. 沒有動力堅持下去，對未來收益存疑。



今秋天蠍的工作機會其實很多，也是天蠍展現能力的好時期。就是很多天蠍容易上頭，太大膽，成為顯眼包，暗中樹敵不少。機會多但精力有限，不一定所有機會都能把握住，以前努力的東西也有放棄，轉戰新領域的可能，這些選擇都把天蠍猶豫壞了。

射手座｜人馬座

1. 關注健康，一點點不舒服都怕得大病。

2. 總忍不住去吵架和辯論。



其實大事沒有，但是射手個人健康的實際情況確實不如以往，不至於大病但小病也煩人。此外情緒也不太穩定，很多事總想糾結對與錯，甚至想和別人爭高低。

摩羯座｜山羊座

1. 財務管理不順暢，風險逐漸顯現。

2. 想健身，想規律飲食，就是堅持不了。



要摩羯在事業上努力是沒有任何難度的，今秋摩羯的事業和學業也不會有太多問題，就是收益不理想！支出增多導致對收入有更高要求，但一時半會接不上，少部分摩羯要小心資金週轉不靈。健康管理這塊你們也得好好花點心思。

水瓶座

1. 職場人際暴雷。

2. 衝動消費增多。

3. 世間一團糟，真想躲起來睡大覺。



讓水瓶受難的事情沒有，讓水瓶心煩的事情很多！職場上某個曾經穩定的人際關係，甚至是圈子，突然湧現出危險信號，某個人的目的和野心讓人側目。水瓶除了要防止自己衝動消費之外，就是好好休息，減少社交，把心情養好。

雙魚座

1. 想做的事情很多但時間分配很有問題。

2. 家人對雙魚的情緒影響太大了。

3. 投資失敗。



前兩點的影響即時性很強，基本上當天發生當天煩，天天發生天天煩。但解決了就不用再煩了，所以有矛盾快點解決，做不了的事要麼就徹底不做要麼馬上去做，禁止惦記。投資失敗這個事影響可是非常深遠的，所以，看到這裏的雙魚，禁止一切投資！

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