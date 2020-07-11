戒澱粉質是減肥禁忌？醫生分析4大減肥原則　坐時抬腳有助消脂！

對於減肥的人來說，過量的「澱粉類」是大忌，因此能避則避！但有時別無他選時，這些屬碳水化合物的主食類，挑哪種吃熱量比較低呢？台灣減肥教父邱正宏公佈三種常見主食「白米飯、麵條、饅頭」各別的熱量，結果跌破網友眼鏡。

為何戒食澱粉質是減肥禁忌？點圖看台醫生及營養師分析▼▼▼

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減肥不敢吃澱粉？邱正宏醫師在YouTube頻道《邱醫來了》分析常見的主食白米飯、麵條及饅頭的熱量，「很多人都問我，如果減肥應該怎麼選，這些食物的熱量到底哪一個高？」他先以減重4項原則回應：「減肥先戒飲料和甜食，澱粉換成蛋白質，若沒時間常運動，坐時腳要抬一隻。」

若無法將澱粉換成蛋白質，有選擇標準可循！邱正宏醫師根據食藥署食品營養資料分析，每100公克饅頭的熱量約為247大卡，但饅頭有大有小，小則50公克，大顆動輒200公克以上，若是大饅頭200公克熱量就有494大卡。

邱正宏醫師接著說，每100公克麵條熱量為340～360大卡，取中間值為350大卡，但外食一碗麵的麵條用量多少，取決於老闆的大方程度，假設使用200公克的麵條，那麼一碗煮過、不添加任何調味料的麵條，熱量就有700大卡。

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至於米飯，邱正宏醫師指出，每100公克約134大卡，而一碗約為200克的飯量，將近270大卡。養生的人喜歡攝取的糙米飯，一碗130公克約為146大卡。

以統計數字看來，米飯的熱量最低。邱正宏醫師表示，若是3種主食都能產生一樣的飽足感時，「你要選擇一碗飯」。但他也坦言為難處，因為每個人食量不同，對於食物偏好也不一樣，「說不定他吃一碗飯可以吃兩個饅頭，但兩個饅頭熱量遠高於一碗飯。」仍提供大家參考，當你不得不吃主食類，且無法用蛋白質替代，可依照此標準選擇，即可達到減肥目標。

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營養師趙函穎也曾指出，網路上最常見的減肥法莫過於不吃任何澱粉，她強調「脂肪燃燒在碳水化合物的火焰裡面」，也就是人們脂肪燃燒過程中，仍需要碳水化合物的小分子幫助燃燒。因此若長期不攝取澱粉，容易遇到瓶頸與停滯期。此時她建議，不妨嘗試「美食日」，將原本要吃的食物吃回來，再尋求較正確的營養方進行全面性補充。

趙函穎說，減肥必備一些好的澱粉，以地瓜、南瓜、馬鈴薯和玉米等具有粗纖維的澱粉類取代米飯、麵包及各式蛋糕餅乾，好的澱粉使脂肪燃燒得更有效率。若長期不吃任何澱粉，身體會處於「停滯狀態」，因此她建議，把一些澱粉「吃回來」。畢竟減重須找到一個適合個人長期執行的方法，才能一輩子不復胖！

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