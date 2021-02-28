隨便放相都迷倒眾生？韓火辣美女朴多賢大愛美食　仍保持曼妙身材

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-02-28 22:00

只要一提到韓國，相信不少讀者也和編輯一樣，腦中除了浮現時下當紅的男團、女團以外，「美女創造大國」一詞絕對也是會馬上聯想到的代名詞之一，不知道為什麼，韓國女生總有一種能夠把眾多所謂「臭直男」迷倒的特殊魅力，而今天要向大家介紹的這位韓國模特兒 Manyo Yoojin，不僅擁有眾人稱羨的好身材，出眾的氣質自然也不在話下，Instagram 追蹤人數更是高達 75.1 萬之多！究竟她到底是什麼來頭？就讓我們一起來看看吧！ 文：Amber Chan，Jim（GQ Taiwan）

本名朴多賢（박다현）的 Manyo Yoojin，是位來自韓國的人氣網拍 Model，Instagram 帳號名「@manyo_yoojin」若是直翻成中文，意思為「可怕女巫」，雖然本人長得一點也不可怕，不過從社群帳號上一張張隨隨便便就能迷倒眾生的生活照，「可怕女巫」這個稱號看起來似乎就合理多了呢。

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而除了讓人嚇嚇叫的臉蛋以及身材之外，從 Instagram 社群帳號來看，朴多賢是位不吝於分享私下生活的一位模特兒，舉凡咖啡廳、逛街又或者是外出踏青，她總是能夠拍出一張又一張能讓粉絲神魂顛倒的照片，而這些看似簡單但火辣指數爆表的生活照也讓不少網友在底下留言：「也太漂亮了吧！」、「真的好可愛！」

身為一位模特兒，除了商業拍攝以及私下的生活照以外，在朴多賢的社群版面上，「美食」也是一項不在少數的貼文之一，舉凡日式料理、美式漢堡、海鮮大餐亦或是最道地的韓國烤肉，可見就算是她這種美女模特兒也難以抵擋美食的誘惑，不過在吃完這些美食過後還能夠維持如此曼妙的身材，相信朴多賢在背後也是付出了不少努力！

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不知道為什麼，似乎像是朴多賢這類所謂「水到不行」的美女都會養一隻可愛的小寵物，這隻名為「Scones 司康餅」每每總在一張張無厘頭、又呆又萌的照片發布後搶走主人的風采，而也能夠從每則有關 Scones 的貼文中看出身為一位貓奴的朴多賢有多愛她的寵物。

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編輯知道，再繼續這樣推薦下去，各位的追蹤人數都要爆掉了，不過這種能讓你每天心情好、提升工作效率並且擁有健康的心理狀態的美女永遠不嫌多，趕快把什麼梗圖、語錄或者是迷因的帳號退一退，趕快來追蹤朴多賢的 Instagram 了啦！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：追蹤清單就差這一位！兼具外貌與氣質的韓國人氣模特兒 Manyo Yoojin 朴多賢！】