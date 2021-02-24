港大畢業生做ACO怕被同學恥笑向網民求救　專家斥無病呻吟

撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-24 07:00

新冠肺炎疫情持續一年，本港最新一期失業率數字上升至7%，創16年新高。近日，有港大畢業生在Facebook專頁「公務員secrets」發文，問問網民「點睇堂堂港大畢業生做ACO」（助理文書主任），結果引起一眾網民熱議。

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本港最新一期失業率數字上升至7%，創16年新高。根據大學教育資助委員會最新統計數字，八所政府資助大學2018/19學年畢業生失業人數為432人，失業率2.8%，創十年新高。

近日，有港大畢業生在Facebook專頁「公務員secrets」發文，指自己港大非專科應屆畢業，報咗1年PGDE（學位教師教育文憑課程）和政府Officer職位但都全部失敗，只有ACO （助理文書主任）技能測試（Skill Test）合格。但怕被同學恥笑「讀咁多書做公務員底層工逗（𢭃）得萬零二萬蚊」，故開Po問問網民「點睇堂堂一大HKU Fresh Grad 做ACO （助理文書主任）」，

👇👇👇按圖看網民點睇港大畢業生做ACO👇👇👇

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資深獵頭人，有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」指，發文的港大男生「無病呻吟」，又反問「如果佢覺得，讀咁多書做底層工𢭃得萬零二萬蚊的話，咁依家份工又有幾高尚啊」。

Son姐補充，港大男以一個紆尊降貴的姿態去做，就算攞到 ACO offer 都唔會做得長，「幾好嘅學校都會有廢柴，幾差嘅學校都會有精英，人哋努力肯做都赢你」，別總覺得自己高人一等，加上時移世易，現在大學生含金量不如以前，「網上自學反而學到更Update知識」。Son姐指很多時年輕人「諗太多，做太少」，又寄語畢業生不要給自己太多前設，「成日覺得自己應該做咩、適合做咩」，了解自己真正需要，不要受世俗目光束縛。

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同場加映：情場如炒股入貨要趁早？網民勸世讀U要識女仔｜出Pool補習班#68

有網民笑言情場如股票市場，更在連登討論區開Po「勸大家讀緊 u 就要識女仔，否則好易發生 short squeeze」，勸一眾網民「大學時期開始入貨，趁低吸納」，否則「接近廿尾嘅時候，你就可能會發生 short squeeze ，開始要接受市場上缺點多嘅女人」。

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同場加映：大學畢業驚覺性格內向好輸蝕？中大生：外向嘅人情場職場都著數啲

有網民在Facebook專頁CUHK Secrets發文指，「社會係有extrovert privilege」，意即性格外向的人在社會上有優勢，「以前相信外向同內向嘅人有自己嘅優點缺點，但人越大就越覺得外向嘅人喺好多方面都著數啲」，更從搵工、升職、做生意及出Pool列出性格外向和內向的人4大差異。

👇👇👇按圖看性格外向和內向的人4大差異👇👇👇

但有其他網民留言表示，雖然認同原Po所言，但認為「內向並唔係唔成功既一個藉口，溝通技巧係可以磨練」，「要人地欣賞你，唔一定要好talkative（健談）, 而係相處令人覺得舒服」，「introvert （內）嘅人, 其實磨練下啲Soft skills, 都可以做到成績出嚟」。

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