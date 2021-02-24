撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-24 19:33

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，建議向合資格18歲或以上的永久性居民，以及新來港人士，分期發放5,000元電子消費券。政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節。

財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》。（鄭子峰攝）

《財政預算案》建議政府將向全港18歲以上合資格市民及新來港人士，派發5000元電子消費券。消息一出隨即引來網民激烈討論，雖然推行的細節安排尚未公布，一眾連登網民已紛紛獻計如何用盡$5000電子消費券。

由於電子消費券的執行細節尚未公布，坊間有消息指總額$5,000的電子消費券預計連續5個月每月發放$1,000，限定於月內使用。政府將聯絡合適的儲值支付工具營辦商，如這Alipay、八達通、Payme等，協助推行計劃。

👇👇👇按圖看連登仔獻計用盡$5000電子消費券👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

近日，Facebook專頁「文人多說話」 中，不少網民齊齊對穿腸上身，出Po對聯以文會友。不少網民留言大讚內容貼地超有共鳴，「邊個話香港係文化沙漠」、「江南四大才子盡在面書，小弟佩服佩服，欽敬欽敬」、「高手在民間」。

👇👇👇按圖看網民14句超貼地對聯接力👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

「人人影視字幕組」團滅，網上哀鴻遍野，並感嘆字幕組的生存空間愈來愈小，亦勾起不少網民對看字幕組的回憶。上海警方周三（3日）指出偵破一宗侵犯影視作品著作權案，拒捕14名疑犯，涉案金額超過1600萬元，據指涉案的是內地最大規模的影視字幕組「人人影視字幕組」。不少不懂日語、韓語的網民，都是靠字幕組來接觸外國節目，更因此產生了不少特有的有趣共鳴及經歷。

👇👇👇按圖看14個字組必遇經歷👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：元朗肥仔驚險攔車 7個經典互聯網肥仔 海底奇兵、子彈仔片彎

日前，網上瘋傳一個肥仔在元朗肉身攔車，卻遇上瘋狂駕駛女司機的影片，影片末段只見肥仔倒地，引起全城關注，不少人留言「肥仔有冇事？」、「報個平安啦！」過去在網絡上，也出現過不少經典肥仔，令人印象深刻，你記得幾多個？

👇👇👇按圖回味7個經典肥仔👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

點擊看全文：元朗肥仔驚險攔車 7個經典互聯網肥仔 海底奇兵、子彈仔片彎