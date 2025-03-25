姜濤生日應援合集｜西九無人機+海上煙火 全港九打卡位+限量精品

MIRROR人氣王姜濤4月30日生日又就快到，每日姜濤生日，姜糖都會大肆慶祝一番，銅鑼灣更變成姜濤灣。今年姜濤的生日更厲害，姜濤後援會將於4月24日至27日一連四日在西九舉行大型活動，除了有相片展覽＋多個打卡位外，還會在西九有無人機演出和海上煙火，有網民不禁驚呼「大癲」！《開罐》整理資料製作姜濤生日應援懶人包，各位姜糖Ready未?



姜濤生日應援｜ 1. 西九沉浸式姜濤相片展 （須購票）

姜濤後援會在4月24日至27日，西九文化區藝術展亭將舉行「The Keung's Galleria」，展覽姜濤的服飾及多張特意為今年生日全新拍攝、從未公開的珍貴照片，分別呈現「花花世界」、「浪漫飄雪」、「溫暖家居」及「型格工業風」等四大場景，讓姜糖沉浸式感受姜濤魅力。每位參觀者還可獲得姜濤後援會準備的限量官方紀念品，作為這次旅程的獨特印記。不過呢個相片展需要購票入場，而且基於場地及人流管制，每場觀賞時間定為40分鐘，一人一票入場觀賞。

圖片來源:姜濤香港後援會

日期：4月24至27日（星期四至日）

時間：11:00-20:00（4月24至25日）、10:00- 19:45（4月26至27日）

票價：港幣$250

公售日期：4 月 9 日起於 KKTIX 公開發售

備註：必須按照購票時選定的時間入場，敬請提早到會場排隊，每時段完結前15分鐘停止進場，逾時不設後補入場。

姜濤生日應援｜ 2. 海濱草坪尋寶打卡位 （公開）

除了有「The Keung's Galleria」，今年姜濤生日主題是Treasure Hunt，所以在4月25-26日西九文化區藝術公園內西草坪會展示尋寶主題的打卡位，換上歷險造型的小姜姜和小濤濤將遍佈園區及海濱，最矚目是草坪上10米高的巨型吹氣小姜姜，大家可以盡情打卡留影。姜糖們可憑門票獲贈的尋寶PASSBOOK，找出尋寶造型的小姜姜、小濤濤打卡。完成任務後，可兌換限量版貼紙，以作紀念。

資料圖片

姜濤生日應援｜3. 西九無人機演出+海上煙火 (公開)

姜濤生日的重頭戲，必定是4月26日晚，於西九海濱長廊（藝術公園）舉行12分鐘無人機演出和約8分鐘的海上煙火表演，有網民認為事件屬「大癲」級別，足見姜糖真心好有錢，「會唔會勁過國慶個表演？」

圖片來源:姜濤香港後援會

姜濤生日應援｜4. The Keung's Show @ 竹翠公園 (只限後援會持票會員)

4月26日下午時段於西九文化區 AXA x Wonderland 竹翠公園，將招待持票的後援會會員觀賞限定特備演出「The Keung’s Show」，後援會強調有好多驚喜（可能姜濤現身?），不過由於門票不作公售，非後援會會員以及未有持票的姜糖就無得入場睇喇。

資料圖片

姜濤生日應援｜5. THE ONE +皇室堡設12大打卡位 （公開）

跟往年一樣，THE ONE +皇室堡都有大量姜濤打卡位。由4月4日至5月1日期間，THE ONE及皇室堡會舉辦「Keung To The Sweet Diary」 及「Keung To 430 Blossom Love」系列打卡位及慶祝活動。

尖沙咀THE ONE：以後援會首次創作的主題動畫「The mini Keung Show」為創作概念，打造夢幻氣氛，場內更會播放主題動畫「The mini Keung Show」。商場內L606同時設置「To My Keung Candies」，粉絲可碰碰運氣，嘗試在夾公仔機及抽卡機帶走偶像周邊產品。

銅鑼灣皇室堡：有本地小店Wingel Bagel推出限定甜點，還有Happy Yarn x 姜糖慈善鈎織Party，親手製作「小薑薑」匙扣或「小桃桃」應援帽，收益更將全數捐助慈善機構。