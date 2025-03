姜濤生日應援合集｜西九無人機+海上煙火 全港九打卡位+限量精品

MIRROR人氣王姜濤4月30日生日又就快到,每日姜濤生日,姜糖都會大肆慶祝一番,銅鑼灣更變成姜濤灣。今年姜濤的生日更厲害,姜濤後援會將於4月24日至27日一連四日在西九舉行大型活動,除了有相片展覽+多個打卡位外,還會在西九有無人機演出和海上煙火,有網民不禁驚呼「大癲」!《開罐》整理資料製作姜濤生日應援懶人包,各位姜糖Ready未?



姜濤生日應援| 1. 西九沉浸式姜濤相片展 (須購票)

姜濤後援會在4月24日至27日,西九文化區藝術展亭將舉行「The Keung's Galleria」,展覽姜濤的服飾及多張特意為今年生日全新拍攝、從未公開的珍貴照片,分別呈現「花花世界」、「浪漫飄雪」、「溫暖家居」及「型格工業風」等四大場景,讓姜糖沉浸式感受姜濤魅力。每位參觀者還可獲得姜濤後援會準備的限量官方紀念品,作為這次旅程的獨特印記。不過呢個相片展需要購票入場,而且基於場地及人流管制,每場觀賞時間定為40分鐘,一人一票入場觀賞。

圖片來源:姜濤香港後援會

日期:4月24至27日(星期四至日)

時間:11:00-20:00(4月24至25日)、10:00- 19:45(4月26至27日)

票價:港幣$250

公售日期:4 月 9 日起於 KKTIX 公開發售

備註:必須按照購票時選定的時間入場,敬請提早到會場排隊,每時段完結前15分鐘停止進場,逾時不設後補入場。

姜濤生日應援| 2. 海濱草坪尋寶打卡位 (公開)

除了有「The Keung's Galleria」,今年姜濤生日主題是Treasure Hunt,所以在4月25-26日西九文化區藝術公園內西草坪會展示尋寶主題的打卡位,換上歷險造型的小姜姜和小濤濤將遍佈園區及海濱,最矚目是草坪上10米高的巨型吹氣小姜姜,大家可以盡情打卡留影。姜糖們可憑門票獲贈的尋寶PASSBOOK,找出尋寶造型的小姜姜、小濤濤打卡。完成任務後,可兌換限量版貼紙,以作紀念。

資料圖片

姜濤生日應援|3. 西九無人機演出+海上煙火 (公開)

姜濤生日的重頭戲,必定是4月26日晚,於西九海濱長廊(藝術公園)舉行12分鐘無人機演出和約8分鐘的海上煙火表演,有網民認為事件屬「大癲」級別,足見姜糖真心好有錢,「會唔會勁過國慶個表演?」

圖片來源:姜濤香港後援會

姜濤生日應援|4. The Keung's Show @ 竹翠公園 (只限後援會持票會員)

4月26日下午時段於西九文化區 AXA x Wonderland 竹翠公園,將招待持票的後援會會員觀賞限定特備演出「The Keung’s Show」,後援會強調有好多驚喜(可能姜濤現身?),不過由於門票不作公售,非後援會會員以及未有持票的姜糖就無得入場睇喇。

資料圖片

姜濤生日應援|5. THE ONE +皇室堡設12大打卡位 (公開)

跟往年一樣,THE ONE +皇室堡都有大量姜濤打卡位。由4月4日至5月1日期間,THE ONE及皇室堡會舉辦「Keung To The Sweet Diary」 及「Keung To 430 Blossom Love」系列打卡位及慶祝活動。

尖沙咀THE ONE:以後援會首次創作的主題動畫「The mini Keung Show」為創作概念,打造夢幻氣氛,場內更會播放主題動畫「The mini Keung Show」。商場內L606同時設置「To My Keung Candies」,粉絲可碰碰運氣,嘗試在夾公仔機及抽卡機帶走偶像周邊產品。

銅鑼灣皇室堡:有本地小店Wingel Bagel推出限定甜點,還有Happy Yarn x 姜糖慈善鈎織Party,親手製作「小薑薑」匙扣或「小桃桃」應援帽,收益更將全數捐助慈善機構。