蒼井空為大富豪做開幕嘉賓　神級天后5個原因為何能叱吒AV界

大富豪夜總會在2012年結業後,2023 年11月得到財團垂青,重金一億打造全新《大富豪 BIG BOSS GENERATION》,6 月14日(星期六) 開幕當天更會邀請了前日本AV天后蒼井空來港,出席開幕儀式及擔任剪綵嘉賓。

今日後生仔可能只知曾有蒼井空這個AV女優,卻未必知當年她是如何叱吒AV界,《開罐》整合了資料,讓大家認識這位AV天花板級別的女優。



蒼井空可說是不少老司機心目中的初代女神,今年44歲的她在2002年出道,當年有「童顏巨乳」的稱號,2004年已屬S1級別女優,及後她更涉足中國娛樂圈,被稱為「蒼井空老師」,一開微博帳戶即大量吸粉,當年更有傳出席中國活動8分鐘寫4個毛筆字已收千萬人民幣。

雖然自2011年起已沒有新作,不過蒼井空直至2017年才在當年的Twitter (現在X) 表明「不再具有AV女優的身分」,2018年宣布結婚,嫁給在東京擔任DJ的NON ,2019年更誕下孖B。有消息指蒼井空當年為不影響小朋友日後成長,曾動用日本的「5年條款」政策,要求發行片商將她過往的AV作品下架及停售。

不過蒼井空在2023年的訪談中曾透露,雖然她退出AV界後結婚生子,但仍不時遭到網絡欺凌,連現年4歲的雙胞胎兒子也不能倖免:「媽媽是AV女優,小孩好可憐」、「當她的小孩絕對不會幸福」,她心想「到底是誰決定你很可憐?」。

【1】站在起點的領路人

蒼井空的崛起時機,適逢90年代尾網絡大爆炸的年代,比起過去只可以看VCD的年代,蒼井空是第一個在網絡上廣為傳播的女優。畫質也有大幅進步,就如打開了一扇新的大門。試想像一下,當你進入了一個新世界,第一眼就看到了她甜美的臉孔、均稱的身材,那麼清晰、明亮,她不會在你心中佔了一個特別的地位嗎?之後的確有很多比她出色的女優出現,不過男生對自己的「第一次」,總會有著特別的情意結,因為她是我們,由起點開始就陪著的領路人。

【2】蒼井空之夜

「蒼井空之夜」發生在2010年4月11日,那天晚上一個消息在網絡上引爆「蒼井空開Twitter(今日X)了!」日本的網民自然會開始追隨,最令人目瞪口呆的,是中國出現了超大規模的翻牆潮,一夜之間數以萬計網民翻牆追隨Twitter,蒼井空亦特地在twitter發文「感謝中國的球迷」,誤將fans譯成了球迷,引起另類的討論。更有人笑言,蒼井空之夜促進了一代網民的翻牆技術,可見她的魅力之大,而蒼井空也搖身一變成為蒼井空老師。

【3】善用網絡

其實她未有明確表示「引退」二字,不過在開設微博之後一年,也就是2011年,在作品《ギリモザ エスワン8時間 Special》之後,就沒有推出過新作,雖然發片已經停止,不過她的twitter更新的非常頻繁,亦非常熱情地跟網友互動。在看到了「蒼井空之夜」中國網民的熱情之後,更開設了微博帳號,為了打入中國市場,而努力學習中文。她更可以說是一個網絡行銷的教科書級案例,不論是片商的包裝,還是她個人經營,都令她的人氣節節上升。

【4】國際視野

蒼井空的團隊非常努力為她佈局之後的發展,先是參演電影、出演電視參加綜藝,之後轉戰海外,進攻中國、微博互動、毛筆題字等,蒼井空亦非常努力令自己走出日本,能說非常流利的中文,英文也不錯,在2012年釣魚島爭議之間,更用毛筆字寫出「日中友好」,於是出現過一句口號「釣魚島是中國的!蒼井空是世界的!」而她成功打入國際市場,亦令其他後來者如波多野結衣等,提供了一個仿傚的對象。

而近日她接受日本東京電視台的深夜節目時,提及當年外界謠傳「2013年寫書法賺進1000萬人民幣」一事,換算當時匯率為1億5000萬日圓。蒼井空則表示她自己也有聽聞過,但「反正我是個領薪水的,那筆帳有沒有進來我戶口都不知道。」

【5】超高EQ

之前說的,多多少少都有團隊的經營,但一個人的修養,卻是如何都經營不出來的。她把自己在鏡頭後的另一面,也跟網民分享,更大方互動。她沒有對一些惡意的言論進行封鎖、刪除,反而非常大方地回應。其中一句令人們佩服的回應,至今仍令人津津樂道。有人問:How many men have you slept with?(你跟多少人睡過?)她回應:

I am a virgin.

