日本三大神明流傳神話：結緣男神讓戀情美滿　卻曾被哥哥殺了兩次

傳說從來都不限於地區與國家，有人之處必有神話，當然日本神明也有各自的誕生故事，而以下介紹幾個有日本國民心目中很重要的幾個神明，一起來了解日本神明有趣的流傳神話吧！等去日本參拜時，你也已經知道他們的故事囉！



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祝福平安與喜悅之神 —— 天照大神

傳說為從黃泉國歸來的伊邪那起歧命（日本大地神）在海中洗澡搓左眼時誕生出來的，猶如太陽般耀眼，被尊稱為太陽女神，是個活潑善良的女神，總是普照大地、笑顏常駐，使國泰民安、豐衣足食，能保佑實現各種願望，也是日本總氏神，類似於所有神明的頭頭，別稱天照大御神、天照大皇神等，伊勢神宮內宮、皇太神社、神明社等都供奉此。

天照大神傳說為從黃泉國歸來的伊邪那起歧命（日本大地神）在海中洗澡搓左眼時誕生出來的。（GettyImages）

傳說中常被認為是狐狸的神 —— 稻荷大神

關於稻荷大神的起源有多種版本，簡單來說是某對（很多組合）神明夫妻在肚子餓時所生下的孩子，為人腳踏實地。稻荷大神的正名為宇迦之御魂神，「宇迦」的意思為穀物，換言之稻荷大神所掌管的為農作物生長，為日本人民食物之神，而以米食為主的日本，總以虔誠祈願之心祈求豐收與一年風調雨順，全國稻荷神社供奉此。

狐狸則是陪伴稻荷大神驅趕害蟲與老鼠的靈獸，因此與狐狸有許多趣事傳說，在稻荷神社中也常有狐狸雕像擺設，所以稻荷大神不是狐狸啦！

稻荷大神的正名為宇迦之御魂神，「宇迦」的意思為穀物，換言之稻荷大神所掌管的為農作物生長，為日本人民食物之神。（gettyimages）

戀愛和工作都拿手的男神 —— 大國主神

簡單來說就是富二代，父親為鼎鼎大名的天之冬衣神（日本傳說大地神之一），名為大國主神聽來勇猛，但其實長相清秀、個性善良柔和，在女孩們中備受歡迎，也因此在小時常被其他兄弟們欺負，據說被哥哥殺了兩次，媽媽忍無可忍才阻止了鬧劇並復活，後來父親賜予他寶劍，從此成長茁壯、鞏固實力，對外也屢戰屢勝。

此外，著名的神話因幡白兔中，敘述大國主神在征戰路途中救了一隻白兔，對其細心照護與治療，而也被稱為醫療（溫泉）之神。建國立功有一套，又善良溫柔，自然不少女孩仰慕，在傳說中似乎也沒虧待他的6位妻子，因此大國主神也庇佑締結良緣、婚姻美滿唷！著名的出雲大社就是供奉此。

看完這些有趣的神話故事，除了能更了解日本擁有獨特悠久的文化歷史外，未來能前往參拜時也能依照他們的由來與傳說背景來許願喔！

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